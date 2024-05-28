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На війні загинув ексфутболіст клубів Першої ліги

28 травня 2024 16:26
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Агабекян Карен
редактор
На війні загинув ексфутболіст клубів Першої ліги
Загиблий футболіст Ігор Стахів. Фото: Ветерани футболу Прикарпаття
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Внаслідок бойових дій світ футболу втратив ще одного представника. Загинув колишній гравець Ігор Стахів.

Про це повідомила у Facebook сторінка Ветеранів футболу Прикарпаття.

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За інформацією джерела, Стахів був професійним футболістом, який грав за "Прикарпаття" (Івано Франківськ) та "Кремень" (Кременчук).

Граючи за "Прикарпаття" у сезоні 1993/1994 років. Стахів виграв Першу Лігу.

Починаючи з 2002 по 2014 рік Стахів виступав на аматорському рівні за клуби з рідного Прикарпаття, а потім завершив кар'єру.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Стахів пішов воювати добровольцем. Загинув герой від снайперської кулі.

"Трагічна звістка надійшла зі сходу України.

У боях за свободу та незалежність України від снайперської кулі окупанта загинув Ігор Стахів, колишній гравець івано-франківського "Прикарпаття", у складі якого провів 5 сезонів (1991, 1992, 1993/1994, 1995/19). Пішов добровольцем і став на захист нашої країни від варварів.

Вічна пам'ять герою", — йдеться у повідомленні Ветеранів футболу Прикарпаття.

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війна
футбол
Івано-Франківська область
загиблі

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