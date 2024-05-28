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На войне погиб экс-футболист клубов Первой лиги

28 мая 2024 16:26
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Агабекян Карен
редактор
На войне погиб экс-футболист клубов Первой лиги
Погибший футболист Игорь Стахив. Фото: Ветераны футбола Прикарпатья
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В результате боевых действий мир футбола потерял еще одного представителя. Погиб бывший игрок Игорь Стахив.

Об этом сообщила в Facebook страница Ветеранов футбола Прикарпатья.

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По информации источника, Стахив был профессиональным футболистом, игравшим за "Прикарпатье" (Ивано Франковск) и "Кремень" (Кременчуг).

Играя за "Прикарпатье" в сезоне 1993/1994 гг. Стахив выиграл Первую лигу.

Начиная с 2002 по 2014-й год Стахив выступал на любительском уровне за клубы из родного Прикарпатья, а затем завершил карьеру.

После начала полномасштабного российского вторжения Стахив пошел воевать добровольцем. Погиб герой от снайперской пули.

"Трагическое известие поступило с востока Украины.

В боях за свободу и независимость Украины, от снайперского шара оккупанта — погиб Игорь Стахив, бывший игрок ивано-франковского "Прикарпатья", в составе которого провел 5 сезонов (1991, 1992, 1993/1994, 1995/19). Ушел добровольцем и встал на защиту нашей страны от варваров.

Вечная память герою", — говорится в сообщении Ветеранов футбола Прикарпатья.

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война
футбол
Ивано-Франковская область
погибшие

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