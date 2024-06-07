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Молодой украинский футболист погиб на фронте — что известно

7 июня 2024 15:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молодой украинский футболист погиб на фронте
Владислав Хаткевич в армии. Фото: instagram.com/fckryvbas_84/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один украинский спортсмен пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. На фронте оборвалась жизнь футболиста "Кривбасса" Владислава Хаткевича. 

Защитник Украины погиб при выполнении боевого задания, сообщает Instagram-аккаунт "Кривбасса". 

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Владислав Хаткевич добровольно присоединился к ВСУ в начале полномасштабного вторжения россиян. Он защищал Украину на Харьковском направлении, которое недавно снова превратилось в одну из самых горячих точек на карте страны. Во время выполнения боевого задания молодой спортсмен погиб. 

Владислав Хаткевич
Владислав Хаткевич (справа) во время матча. Фото: Facebook

Кем был Хаткевич 

До 2022 года молодой спортсмен из Кривого Рога активно развивал футбольную карьеру. Владислав является воспитанником Академии "Горняка". Он выступал за местные команды на любительском уровне.

Владиславу Хаткевичу было 24 года.

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