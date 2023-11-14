Час ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі, — Ребров
20 листопада збірна України з футболу зіграє останній матч кваліфікації відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Італії. У цій грі вирішиться доля команди Сергія Реброва.
Наставник синьо-жовтих опублікував в Instagram повідомлення щодо матчу з італійцями.
Збірна України наразі посідає друге місце у групі та на три очки випереджує Італію. При цьому у команді Лучано Спалетті на є матч в запасі проти Північної Македонії. Тому в останньому очному матчі вирішиться хто потрапить на турнір.
Нас чекає вирішальний матч
За словами Реброва, матч проти Італії є вирішальним. Тому збірна буде готуватися дуже ретельно.
"Початок останнього та найважливішого збору року. Час разом ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі проти Італії", — написав Ребров.
Зазначимо, що матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені на "БаЙ Арені". Початок гри о 21.45 за київським часом.
Команда Італії перед грою втратила через травми воротаря "Наполі" Алекса Мерета, захисники "Аталанти" Рафаель Толое та "Мілана" Давіде Калабрія й півзахисника "Ювентуса" Мануеля Локателлі.
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