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Час ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі, — Ребров

14 листопада 2023 15:10
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Агабекян Карен
редактор
Час ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі, — Ребров
Сергій Ребров. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

20 листопада збірна України з футболу зіграє останній матч кваліфікації відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Італії. У цій грі вирішиться доля команди Сергія Реброва.

Наставник синьо-жовтих опублікував в Instagram повідомлення щодо матчу з італійцями.

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Збірна України наразі посідає друге місце у групі та на три очки випереджує Італію. При цьому у команді Лучано Спалетті на є матч в запасі проти Північної Македонії. Тому в останньому очному матчі вирішиться хто потрапить на турнір.

Сергей Ребров
Повідомлення Сергій Реброва. Фото: скріншот

Нас чекає вирішальний матч

За словами Реброва, матч проти Італії є вирішальним. Тому збірна буде готуватися дуже ретельно.

"Початок останнього та найважливішого збору року. Час разом ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі проти Італії", — написав Ребров.

Зазначимо, що матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені на "БаЙ Арені". Початок гри о 21.45 за київським часом.  

Команда Італії перед грою втратила через травми воротаря "Наполі" Алекса Мерета, захисники "Аталанти" Рафаель Толое та "Мілана" Давіде Калабрія й півзахисника "Ювентуса" Мануеля Локателлі.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови. 

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Італія втратила вже четвертого футболіста перед матчем з Україною.

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