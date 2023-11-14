Пора тщательно подготовиться к решающей встрече, — Ребров
20 ноября сборная Украины по футболу сыграет последний матч квалификации отбора на чемпионат Европы-2024 против Италии. В этой игре решится судьба команды Сергея Реброва.
Наставник сине-желтых опубликовал в Instagram сообщение к матчу с итальянцами.
Сборная Украины занимает второе место в группе и на три очка опережает Италию. При этом в команде Лучано Спалетти есть матч в запасе против Северной Македонии. Поэтому в последней очном матче решится, кто попадет на турнир.
Нас ждет решающий матч
По словам Реброва, матч против Италии является решающим. Потому сборная будет готовиться очень тщательно.
"Начало последнего и важнейшего сбора в году. Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии", — написал Ребров.
Отметим, что матч Украина — Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на "Бай Арене". Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
Команда Италии перед игрой потеряла из-за травм вратаря "Наполи" Алекса Мерета, защитники "Аталанты" Рафаэль Толоэ и "Милана" Давиде Калабрия и полузащитника "Ювентуса" Мануэля Локателли.
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