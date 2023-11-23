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Чеферін знову сконфузився — хоче, щоб Боснія і Герцеговина вийшла на Євро-2024

23 листопада 2023 16:30
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Агабекян Карен
редактор
Чеферін знову сконфузився — хоче, щоб Боснія і Герцеговина вийшла на Євро-2024
Александер Чеферін. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Під час жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи збірній Україні першим суперником випала Боснія і Герцеговина. Матч відбудеться 21 березн, й команда Сергія Реброва зіграє його в гостях.

Як стало відомо, ще до жеребкування президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що хотів би бачити на Євро-2024 збірну Боснії і Герцеговини, передає Sarajevo Times.

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Цікаво, що перед грою України з Італією Чеферін заявив, що апенінці не можуть не обіграти Україну та не вийти на Євро. Після цього в матчі на 93-й хвилині, за рахунку 0:0 арбітр не признаячив пенальті у ворота "Скуадри Адзурри".

Чеферін не стримав язик за зубами

Свої слова про Боснію і Герцеговину на Євро Чеферін зробив 19 листопада у сербському місті Лесковац.

"Я радий, що три збірні з регіону близькі до виходу на чемпіонат Європи: Сербія, Хорватія та Словенія. Я хочу, щоб Боснія і Герцеговина та Північна Македонія також пройшли кваліфікацію, але у них немає шансів. Боснія і Герцеговина виступатиме у плей-оф, але так, як вони грають… Звичайно, я хотів би, щоб якомога більше збірних з регіону вийшли на чемпіонат Європи", — сказав Чеферін.

Зазначимо, що переможець матчу Боснія і Герцеговина — Україна зіграє за вихід на Євро з переможцем гри Ізраїль — Естонія.

Додамо, що Україна та Боснія й Герцеговина двічі зустрічалися у відборі на чемпіонат світу-2022. Команда Олександра Петракова заграла вдома 1:1, та перемогла на виїзді 2:0.

Нагадаємо, "Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського. 

Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця. 

Збірна України дізналася суперників зі стикових матчів відбору на Євро-2024. 

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику. 

"Манчестер Сіті" зацікавлений у трансфері лідера "Жирони".

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