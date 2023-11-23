Чеферин снова сконфузился — хочет, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024

Александер Чеферин. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Во время жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата Европы сборной Украины первым соперником выпали Босния и Герцеговина. Матч пройдет 21 марта и команда Сергея Реброва сыграет его в гостях.

Как стало известно, еще до жеребьевки президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что хотел бы видеть на Евро-2024 сборную Боснии и Герцеговины, передает Sarajevo Times.

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Примечательно, что перед игрой Украины с Италией Чеферин заявил, что аппенинцы не могут не обыграть Украину и не выйти на Евро. После этого в матче на 93-й минуте, при счете 0:0, арбитр не назначил пенальти в ворота "Скуадры Адзурры".

Чеферин не сдержал язык за зубами

Свои слова о Боснии и Герцеговине на Евро Чеферин сделал 19 ноября в сербском городе Лесковац.

"Я рад, что три сборных из региона близки к выходу на чемпионат Европы: Сербия, Хорватия и Словения. Я хочу, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также прошли квалификацию, но у них нет шансов. Босния и Герцеговина будет выступать в плей-офф , но так, как они играют… Конечно, я хотел бы, чтобы как можно больше сборных из региона вышли на чемпионат Европы", — сказал Чеферин.

Отметим, что победитель матча Босния и Герцеговина — Украина сыграет за выход на Евро с победителем игры Израиль — Эстония.

Украина и Босния и Герцеговина дважды встречались в отборе на чемпионат мира-2022. Команда Александра Петракова сыграла дома 1:1 и победила на выезде 2:0.

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