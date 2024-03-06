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Челсі декілька років не зможе грати на Стемфорд Брідж

6 березня 2024 13:55
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Челсі декілька років не зможе грати на Стемфорд Брідж
Футболісти "Челсі" під час матчу на домашньому стадіоні. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво лондонського "Челсі" хоче збільшитися місткість домашнього стадіону. "Стемфорд Брідж" перестав приносити клубу великий прибуток.

"Челсі" зіштовхнеться з проблемами при спробі реконструювати стадіон, повідомляє The Sun.

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"Стемфорд Брідж" є однією із найстаріших футбольних арен в Англії. Стадіон збудували у 1877 році. За останні 150 років його кілька разів реконструювали. На сьогодні арена вміщує лише 40 тисяч глядачів.

Вболівальники Челсі
Вболівальники "Челсі" на "Стемфорд Брідж". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Новий стадіон для "Челсі"

Вже декілька десятиліть поспіль "сині" є одним із найпопулярніших клубів в Англії. "Стемфорд Брідж" давно не спроможний вмістити всіх бажаючих побачити матчі команди. Через це "Челсі" втрачає великі гроші, які могли б принести продаж додаткових місць на стадіоні.

Давно обговорюються плани щодо знесення арени та будівництва на її місці нового стадіону. Це хотів зробити ще колишній власник клубу Роман Абрамович. Нинішнє керівництво також вивчає можливість реконструкції арени.

Проте власник "Челсі" зіткнувся із непростим вибором. Команді доведеться або провести щонайменше п'ять років на іншому стадіоні, або заплатити великі гроші за купівлю землі та будівництво нового стадіону в іншому місці. Остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

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футбол
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Лондон
Челсі

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