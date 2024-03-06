Челси несколько лет не сможет играть на Стэмфорд Бридж
Руководство лондонского "Челси" хочет увеличиться вместимость домашнего стадиона. "Стэмфорд Бридж" перестал приносить клубу большую прибыль.
"Челси" столкнется с проблемами при попытке реконструировать стадион, сообщает The Sun.
"Стэмфорд Бридж" является одной из старейших футбольных арен в Англии. Стадион построили в 1877 году. За последние 150 лет его несколько раз реконструировали. На сегодняшний день арена вмещает всего 40 тысяч зрителей.
Новый стадион для "Челси"
Уже несколько десятилетий подряд "синие" являются одним из самых популярных клубов в Англии. "Стэмфорд Бридж" давно не в состоянии вместить всех желающих увидеть матчи команды. Из-за этого "Челси" теряет большие деньги, которые могла бы принести продажа дополнительных мест на стадионе.
Давно обсуждаются планы по сносу арены и строительстве на ее месте нового стадиона. Это хотел сделать еще бывший владелец клуба Роман Абрамович. Нынешнее руководство тоже изучает возможность по реконструкции арены.
Однако владелец "Челси" столкнулся с непростым выбором. Команде придется либо провести как минимум пять лет на другом стадионе, либо заплатить большие деньги за покупку земли и строительство нового стадиона в другом месте. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
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