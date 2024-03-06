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Челси несколько лет не сможет играть на Стэмфорд Бридж

6 марта 2024 13:55
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Челси несколько лет не сможет играть на Стэмфорд Бридж
Футболисты "Челси" во время матча на домашнем стадионе. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство лондонского "Челси" хочет увеличиться вместимость домашнего стадиона. "Стэмфорд Бридж" перестал приносить клубу большую прибыль. 

"Челси" столкнется с проблемами при попытке реконструировать стадион, сообщает The Sun

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"Стэмфорд Бридж" является одной из старейших футбольных арен в Англии. Стадион построили в 1877 году. За последние 150 лет его несколько раз реконструировали. На сегодняшний день арена вмещает всего 40 тысяч зрителей. 

Болельщики Челси
Болельщики "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Новый стадион для "Челси" 

Уже несколько десятилетий подряд "синие" являются одним из самых популярных клубов в Англии. "Стэмфорд Бридж" давно не в состоянии вместить всех желающих увидеть матчи команды. Из-за этого "Челси" теряет большие деньги, которые могла бы принести продажа дополнительных мест на стадионе. 

Давно обсуждаются планы по сносу арены и строительстве на ее месте нового стадиона. Это хотел сделать еще бывший владелец клуба Роман Абрамович. Нынешнее руководство тоже изучает возможность по реконструкции арены. 

Однако владелец "Челси" столкнулся с непростым выбором. Команде придется либо провести как минимум пять лет на другом стадионе, либо заплатить большие деньги за покупку земли и строительство нового стадиона в другом месте. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

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Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

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стадионы
Лондон
Челси

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