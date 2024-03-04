Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Англии раскритиковали интерес Арсенала к Мудрику arrow

В Англии раскритиковали интерес Арсенала к Мудрику

4 марта 2024 21:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В Англии раскритиковали интерес Арсенала к Мудрику
Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В английских СМИ активно муссируются трансферные слухи об интересе "Арсенала" к украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику. Согласно некоторым источникам, переход может состояться следующим летом.

Эти слухи раскритиковал британский журналист Дин Джонс, передает TeamTalk.

Читайте также:
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Джонс ничего хорошего не слышал о Мудрике

Джонс уверен, что слухи о трансфере Мудрика в "Арсенал" звучат абсурдно. Он не видит варианта, чтобы "канониры" выиграли от этой сделки, поскольку ничего хорошего не слышал об украинце после его перехода в "Челси".

"Предложение "Арсенала" по Мудрику звучит абсурдно. Неясно, как эта сделка может быть успешной для всех. Сомнительная перспектива. С момента перехода в "Челси" о Мудрике слышали в основном негативные отзывы. Возможно, есть свои причины в этом", — сказал эксперт.

В текущем сезоне Мудрик в 28 матчах за "Челси" во всех турнирах забил пять мячей и сделал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 40 млн евро.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

футбол
Михаил Мудрик
Челси
Арсенал
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году