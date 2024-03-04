В Англии раскритиковали интерес Арсенала к Мудрику

Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: REUTERS/David Klein

В английских СМИ активно муссируются трансферные слухи об интересе "Арсенала" к украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику. Согласно некоторым источникам, переход может состояться следующим летом.

Эти слухи раскритиковал британский журналист Дин Джонс, передает TeamTalk.

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Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Джонс ничего хорошего не слышал о Мудрике

Джонс уверен, что слухи о трансфере Мудрика в "Арсенал" звучат абсурдно. Он не видит варианта, чтобы "канониры" выиграли от этой сделки, поскольку ничего хорошего не слышал об украинце после его перехода в "Челси".

"Предложение "Арсенала" по Мудрику звучит абсурдно. Неясно, как эта сделка может быть успешной для всех. Сомнительная перспектива. С момента перехода в "Челси" о Мудрике слышали в основном негативные отзывы. Возможно, есть свои причины в этом", — сказал эксперт.

В текущем сезоне Мудрик в 28 матчах за "Челси" во всех турнирах забил пять мячей и сделал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 40 млн евро.

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