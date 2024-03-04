В Англії розкритикували інтерес Арсеналу до Мудрика

Михайло Мудрик у складі "Челсі". Фото: REUTERS/David Klein

В англійських ЗМІ активно мусуються трансферні чутки про інтерес "Арсеналу" до українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика. Згідно з деякими джерелами, перехід може відбутися наступного літа.

Ці чутки розкритикував британський журналіст Дін Джонс, повідомляє TeamTalk.

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Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

Джонс нічого доброго не чув про Мудрика

Джонс упевнений, що чутки про трансфер Мудрика до "Арсеналу" звучать абсурдно. Він не бачить варіанта, щоб "каноніри" виграли від цієї угоди, оскільки нічого доброго не чув про українця після його переходу до "Челсі".

"Пропозиція "Арсеналу" щодо Мудрика звучить абсурдно. Незрозуміло, як ця угода може бути успішною для всіх. Сумнівна перспектива. З моменту переходу до "Челсі" про Мудрика чути здебільшого негативні відгуки. Можливо, є свої причини в цьому", — сказав. експерт.

У поточному сезоні Мудрик у 28 матчах за "Челсі" у всіх турнірах забив п'ять м'ячів і зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 40 млн євро.

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