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Челсі може взяти чергового конкурента для Мудрика

12 серпня 2024 07:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Челсі планує повернути Жоао Фелікса та посилити конкуренцію для Мудрика
Жоао Фелікс. Фото: "Барселона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" продовжує активну роботу на трансферному ринку. Команда збирається як купувати гравців, так і продавати.

Зараз у "Челсі" працюють над посиленням атакувального потенціалу, повідомив журналіст Фабриціо Романо у соцмережі X.

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Жоао Фелікс. Фото: "Барселона"

Конкурент для Мудрика

За інформацією джерела, "Челсі" незабаром може повернути до команди португальського півзахисника мадридського "Атлетико" Жоао Фелікса.

Трансфер футболіста буде здійснено в рамках операції з продажу до "Атлетико" Конора Галлахера.

Феліс грав у "Челсі" у 2023 році на правах оренди. Тоді футболіст виступав на позиції атакувального півзахисника та лівого вінгера, утворюючи конкуренцію Михайлу Мудрику. Після закінчення сезону лондонці не стали викуповувати гравця, який у 20 матчах забив 4 м'ячі.

Минулого сезону Фелікс грав в оренді за "Барселону", де у 44 матчах забив 10 голів, зробив 6 асистів.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 30 млн євро.

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футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Барселона Атлетико Мадрид Челсі

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