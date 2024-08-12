Челси планирует вернуть Жоао Феликса и усилить конкуренцию для Мудрика

Жоао Феликс. Фото: "Барселона"

Лондонский "Челси" продолжает активную работу на трансферном рынке. Команда собирается как покупать игроков, так и продавать.

Сейчас в "Челси" работают над усилением атакующего потенциала, сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

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Жоао Феликс. Фото: "Барселона"

Конкурент для Мудрика

По информации источника, "Челси" вскоре может вернуть в команду португальского полузащитника мадридского "Атлетико" Жоао Феликса.

Трансфер футболиста будет осуществлен в рамках сделки по продаже в "Атлетико" Конора Галлахера.

Феликс играл в "Челси" в 2023 году на правах аренды. Тогда футболист играл как на позиции атакующего полузащитника, так и левым вингером, создавая конкуренцию Михаилу Мудрику. По окончании сезона лондонцы не стали выкупать игрока, который в 20 матчах забил 4 мяча.

В прошлом сезоне Феликс играл в аренде за "Барселону", где в 44 матчах забил 10 голов, сделал 6 ассистов.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 30 млн евро.

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