"Челсі" не зіграє в Лізі чемпіонів вперше за п'ять років
Лондонський "Челсі" остаточно втратив усі шанси на участь у Лізі чемпіонів сезону 2023/24. Це сталося через плачевні результати "аристократів" у поточному розіграші АПЛ.
Про це повідомляє Новини.Live.
"Челсі" ризикує не зіграти у єврокубках
Футбольний клуб "Челсі" втратив навіть математичні шанси на вихід у Лігу чемпіонів наступного сезону. Ба більше, "пенсіонери" можуть взагалі не зіграти у єврокубках.
Така ситуація скалася через виступи команди Френка Лемпарда у нинішньому чемпіонаті Англії. До слова, в останніх п'яти матчах в усіх турнірах "сині" не здобули жодного позитивного результату: 0 перемог, 0 нічиїх, 5 поразок.
Після 32 турів Прем'єр-ліги "Челсі" посідає 11 місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі лише 39 очок.
Команда Мудрика ще має шанси на участь у Лізі Європи чи Лізі конференцій. Утім, враховуючи, в якому стані перебувають підопічні Лемпарда, зробити це буде вкрай важко.
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