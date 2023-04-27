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"Челсі" не зіграє в Лізі чемпіонів вперше за п'ять років

27 квітня 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Челсі не зіграє в Лізі чемпіонів вперше за п'ять років
Гравці і тренерський штаб "Челсі". Фото: Reuters/PETER CZIBORRA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Лондонський "Челсі" остаточно втратив усі шанси на участь у Лізі чемпіонів сезону 2023/24. Це сталося через плачевні результати "аристократів" у поточному розіграші АПЛ. 

Про це повідомляє Новини.Live. 

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"Челсі" ризикує не зіграти у єврокубках

Футбольний клуб "Челсі" втратив навіть математичні шанси на вихід у Лігу чемпіонів наступного сезону. Ба більше, "пенсіонери" можуть взагалі не зіграти у єврокубках. 

Челсі
Френк Лемпард щось пояснює Михайлу Мудрику. Фото: Reuters/HANNAH MCKAY

Така ситуація скалася через виступи команди Френка Лемпарда у нинішньому чемпіонаті Англії. До слова, в останніх п'яти матчах в усіх турнірах "сині" не здобули жодного позитивного результату: 0 перемог, 0 нічиїх, 5 поразок. 

Після 32 турів Прем'єр-ліги "Челсі" посідає 11 місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі лише 39 очок.

Команда Мудрика ще має шанси на участь у Лізі Європи чи Лізі конференцій. Утім, враховуючи, в якому стані перебувають підопічні Лемпарда, зробити це буде вкрай важко.  

Нагадаємо, у "Шахтарі" назвали головну проблему Михайла Мудрика у лондонському "Челсі".

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