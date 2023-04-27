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"Челси" не сыграет в Лиге чемпионов впервые за пять лет

27 апреля 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Челси не сыграет в Лиге чемпионов впервые за пять лет
Игроки и тренерский штаб "Челси". Фото: Reuters/PETER CZIBORRA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Лондонский "Челси" окончательно упустил все шансы на участие в Лиге чемпионов сезона 2023/24. Это произошло из-за плачевных результатов "аристократов" в текущем розыгрыше АПЛ.

Об этом сообщает Новини.Live.

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Футбольный клуб "Челси" упустил даже математические шансы на выход в Лигу чемпионов следующего сезона. Более того, "пенсионеры" могут вообще не сыграть в еврокубках.

Челси
Фрэнк Лэмпард что-то объясняет Михаилу Мудрику. Фото: Reuters/HANNAH MCKAY

Всему виной выступления команды Фрэнка Лэмпарда в нынешнем чемпионате Англии. К слову, в последних пяти матчах во всех турнирах "синие" не одержали ни одного положительного результата: 0 побед, 0 ничьих, 5 поражений.

После 32 туров Премьер-лиги "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице, имея в своем активе всего 39 очков.

У команды Мудрика еще есть шансы на участие в Лиге Европы или Лиге конференций. Впрочем, учитывая, в каком состоянии находятся подопечные Лэмпарда, сделать это будет очень тяжело.

Напомним, в "Шахтере" назвали главную проблему Михаила Мудрика в лондонском "Челси".

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