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Челсі підтримує Мудрика, але вже знайшов йому заміну

18 грудня 2024 17:55
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Челсі може придбати гравця на заміну Мудрику
Гравець "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Molly Darlington
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В лондонському "Челсі" підтримали українця Михайла Мудрика після скандалу з позитивним допінг-тестом. Однак вже почали шукати заміну гравцю. 

"Челсі" може придбати форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда, пише Football transfers. У ньому керівництво "синіх" бачить ідеальну заміну для Мудрика.

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Мудрик на тренуванні "Челсі". Фото: Reuters

Що відомо про "Челсі" та Решфорда

Решфорд довгий час вважався однією із зірок "МЮ". Проте, вже довгий час він знаходиться у пошуках минулої форми.

"Манчестер Юнайтед" готовий розлучитися з Решфордом, щоб поправити фінанси та знайти кошти на підсилення для нового головного тренера команда Рубена Аморіма.

Очікується, що "Манчестер Юнайтед" може прийняти пропозицію за гравця у близько 48 мільйонів євро.

Решфорд вважається ідеальною заміною Мудрику, оскільки за даними SciSports його стиль гри на 99 % схожий на стиль гри Мудрика.

Нагадаємо, легендарний боксер Майк Тайсон назвав фаворита бою Усик — Ф'юрі. 

У "Шахтарі" підтримали свого колишнього гравця Михайла Мудрика, який втрапив у допінг-скандал.

Колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич може повернутись до роботи в чемпіонаті України. 

Відомий український тренер може знову очолити свою колишню команду з УПЛ.

Легкоатлетка Юлія Левченко показала кадри з її нової фотосесії. 

спорт футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі допінг

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