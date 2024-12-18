Челсі може придбати гравця на заміну Мудрику

Гравець "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Molly Darlington

В лондонському "Челсі" підтримали українця Михайла Мудрика після скандалу з позитивним допінг-тестом. Однак вже почали шукати заміну гравцю.

"Челсі" може придбати форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда, пише Football transfers. У ньому керівництво "синіх" бачить ідеальну заміну для Мудрика.

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Мудрик на тренуванні "Челсі". Фото: Reuters

Що відомо про "Челсі" та Решфорда

Решфорд довгий час вважався однією із зірок "МЮ". Проте, вже довгий час він знаходиться у пошуках минулої форми.

"Манчестер Юнайтед" готовий розлучитися з Решфордом, щоб поправити фінанси та знайти кошти на підсилення для нового головного тренера команда Рубена Аморіма.

Очікується, що "Манчестер Юнайтед" може прийняти пропозицію за гравця у близько 48 мільйонів євро.

Решфорд вважається ідеальною заміною Мудрику, оскільки за даними SciSports його стиль гри на 99 % схожий на стиль гри Мудрика.

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