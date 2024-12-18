Челси может приобрести игрока взамен Мудрику

Челси поддерживает Мудрика, но уже нашел ему замену
В лондонском "Челси" поддержали украинца Михаила Мудрика после скандала с положительным допинг-тестом. Однако уже начали искать замену игроку.
"Челси" может приобрести форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда, пишет Football transfers. В нем руководство "синих" видит идеальную замену Мудрика.
Что известно о "Челси" и Решфорде
Решфорд долгое время считался одной из звезд "МЮ". Однако уже долгое время он находится в поисках прошлой формы.
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Рэшфордом, чтобы поправить финансы и найти средства на усиление нового главного тренера команда Рубена Аморима.
Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" может принять предложение за игрока в размере около 48 миллионов евро.
Решфорд считается идеальной заменой Мудрику, поскольку по данным SciSports его стиль игры на 99% похож на стиль игры Мудрика.
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