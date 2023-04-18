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"Челсі" приймає "Реал": відомі стартові склади на матч 1/4 ЛЧ

18 квітня 2023 20:37
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Челсі приймає Реал — відомі стартові склади на матч 1/4 ЛЧ
Гравці "Реала" чекають на стартовий свисток арбітра. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" приймає на стадіоні "Стемфорд Брідж" мадридський "Реал". Перша зустріч суперників тиждень тому завершилась із рахунком 2:0 на користь іспанської команди.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті оголосив стартовий склад своєї команди за дві з половиною години до матчу, повідомляють Новини.LIVE.

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"Реал" залишався беззаперечним фаворитом протистояння. Ігрова форма "Челсі" не сприяє до подвигів на футбольному полі. Минулими вихідними лондонці знову програли. Вони відкрили рахунок у матчі з "Брайтоном" (Мудрик зробив гольову передачу — Ред.), але пропустили два м'ячі у свої ворота. "Реал" зовсім не чекає труднощів від зустрічі у відповідь 1/4 Ліги чемпіонів.

Челсі - Реал
Гравці "Реалу" на розминці. Фото: Reuters/Matthew Childs

Стартові склади команд

"Челсі": Кепа — Джеймс, Тіаго Сілва (капітан), Фофана, Кукурелья — Канте, Ковачич — Чалоба, Фернандес, Галлахер — Хаверц.

Тренер: Френк Лемпард.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модріч, Родріго — Вінісіус, Бензема (капітан).

Тренер: Карло Анчелотті.

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