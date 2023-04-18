Челси принимает Реал — известны стартовые составы на матч 1/4 ЛЧ

Игроки "Реала" ждут стартовый свисток арбитра. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лондонский "Челси" принимает на стадионе "Стэмфорд Бридж" мадридский "Реал". Первая встреча соперников неделю назад завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды за два с половиной часа до матча, сообщают Новини.LIVE.

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"Реал" оставался безоговорочным фаворитом противостояния. Игровая форма "Челси" не располагает к подвигам на футбольном поле. В минувшие выходные лондонцы снова проиграли. Они открыли счет в матче с "Брайтоном" (Мудрик сделал голевую передачу — Ред.), но пропустили два мяча в свои ворота. "Реал" совершенно не ждет трудностей от ответной встречи 1/4 Лиги чемпионов.

Игроки "Реала" на разминке. Фото: Reuters/Matthew Childs

Стартовые составы команд

"Челси": Кепа — Джеймс, Тиаго Силва (капитан), Фофана, Кукурелья — Канте, Ковачич — Чалоба, Фернандес, Галлахер — Хаверц.

Тренер: Фрэнк Лэмпард.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга — Вальверде, Кросс, Модрич, Родриго — Винисиус, Бензема (капитан).

Тренер: Карло Анчелотти.

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