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"Челси" принимает "Реал": известны стартовые составы на матч 1/4 ЛЧ

18 апреля 2023 20:37
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Челси принимает Реал — известны стартовые составы на матч 1/4 ЛЧ
Игроки "Реала" ждут стартовый свисток арбитра. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лондонский "Челси" принимает на стадионе "Стэмфорд Бридж" мадридский "Реал". Первая встреча соперников неделю назад завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды за два с половиной часа до матча, сообщают Новини.LIVE

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"Реал" оставался безоговорочным фаворитом противостояния. Игровая форма "Челси" не располагает к подвигам на футбольном поле. В минувшие выходные лондонцы снова проиграли. Они открыли счет в матче с "Брайтоном" (Мудрик сделал голевую передачу — Ред.), но пропустили два мяча в свои ворота. "Реал" совершенно не ждет трудностей от ответной встречи 1/4 Лиги чемпионов. 

Челси — Реал
Игроки "Реала" на разминке. Фото: Reuters/Matthew Childs

Стартовые составы команд

"Челси": Кепа — Джеймс, Тиаго Силва (капитан), Фофана, Кукурелья — Канте, Ковачич — Чалоба, Фернандес, Галлахер — Хаверц. 

Тренер: Фрэнк Лэмпард. 

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга — Вальверде, Кросс, Модрич, Родриго — Винисиус, Бензема (капитан). 

Тренер: Карло Анчелотти. 

Напомним, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клуб, но речь о возвращении в "Динамо" пока не идет. 

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