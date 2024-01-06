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Челсі розпочав переговори щодо Довбика

6 січня 2024 15:38
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Агабекян Карен
редактор
Челсі розпочав переговори щодо Довбика
Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" налаштований взимку отримати нового форварда. Тому клуб вийшов на іспанську "Жирону" із наміром купити українця Артема Довбика.

За інформацією видання El Nacional, "Челсі" вже розпочав переговори про трансфер футболіста.

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Як стало відомо, "Челсі" розпочав переговори про трансфер 26-річного футболіста. Лондонці хочуть випередити низку потенційних конкурентів, які також зацікавлені у фактурному українцеві.

"Челсі" хоче запропонувати каталонцям 40 млн євро за Довбика. При цьому нічого не повідомляється про те, що Довбик цього сезону заявлений за дві команди і його не можна заявити за третю.

Зазначимо, що послуг Довбика потребує головний тренер "синіх" Мауріссіо Почеттіно, який у січні залишиться без основного форварда Ніколаса Джексона, адже той поїде на Кубок африканських націй.

Цього сезону Довбик у 18 матчах Ла-Ліги забив 11 м'ячів, зробив п'ять результативних передач.

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