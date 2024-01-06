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Челси начал переговоры по Довбику

6 января 2024 15:38
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Агабекян Карен
редактор
Челси начал переговоры по Довбику
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" настроен зимой заполучить нового форварда. Поэтому клуб вышел на испанскую "Жирону" с намерением купить украинца Артема Довбика.

По информации издания El Nacional, "Челси" уже начал переговоры о трансфере футболиста.

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Как стало известно, "Челси" начал переговоры о трансфере 26-летнего футболиста. Лондонцы хотят опередить ряд потенциальных конкурентов, которые также заинтересованы в фактурном украинце.

"Челси" хочет предложить каталонцам 40 млн евро за Довбика. При этом ничего не сообщается о том, что Довбик в текущем сезоне заявлен за две команды и его нельзя заявить за третью.

Отметим, что в услугах Довбика нуждается главный тренер "синих" Мауриссио Почеттино, который в январе останется без основного форварда Николаса Джексона, ведь тот уедет на Кубок африканских наций.

В текущем сезоне Довбик в 18 матчах Ла Лиги забил 11 мячей, сделал пять результативных передач.

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