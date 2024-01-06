Челси начал переговоры по Довбику
Лондонский "Челси" настроен зимой заполучить нового форварда. Поэтому клуб вышел на испанскую "Жирону" с намерением купить украинца Артема Довбика.
По информации издания El Nacional, "Челси" уже начал переговоры о трансфере футболиста.
Довбик покинет испанскую "Жирону"
Как стало известно, "Челси" начал переговоры о трансфере 26-летнего футболиста. Лондонцы хотят опередить ряд потенциальных конкурентов, которые также заинтересованы в фактурном украинце.
"Челси" хочет предложить каталонцам 40 млн евро за Довбика. При этом ничего не сообщается о том, что Довбик в текущем сезоне заявлен за две команды и его нельзя заявить за третью.
Отметим, что в услугах Довбика нуждается главный тренер "синих" Мауриссио Почеттино, который в январе останется без основного форварда Николаса Джексона, ведь тот уедет на Кубок африканских наций.
В текущем сезоне Довбик в 18 матчах Ла Лиги забил 11 мячей, сделал пять результативных передач.
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