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Гвардиола рассказал, продадут ли Довбика в Челси

4 января 2024 22:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гвардиола рассказал, продадут ли Довбика в Челси
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В "Жироне" рассказали, планируют ли продавать звезд команды. Также речь зашла об украинском форварде Артеме Довбике.

Заявление в комментарии Relevo сделал президент совета директоров "Жироны" Пере Гвардиола.

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Отметим, что на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" занимает второе место, уступая лишь по дополнительным показателям мадридскому "Реалу".

"Жирона" попытается сохранить состав

Гвардиолу спросили об интерече лондонского "Челси" к Довбику", ведь в СМИ распространяются слухи о том, что английский клуб подпишет украинца в январе. Однако функционер опроверг эту информацию.

"Мы не получали никаких предложений от "Челси" по трансферу Артема Довбика, несмотря на распространяющиеся слухи.

Ноль предложений. Мы не хотим никого продавать", — сказал Гвардиола.

Отметим, что зимний трансфер маловероятен, поскольку Артем заигран в текущем сезоне за две команды и не может играть в третьей.

Довби в текущем сезоне в 19 матчах за "Жирону" забил одиннадцать голов и отдал 6 ассистов. На портале "Трансфермаркт" за четыре месяца стоимость Артема выросла с 15 млн евро до 28 млн евро.

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну.

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