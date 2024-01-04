Гвардіола розповів, чи продадуть Довбика в Челсі
У "Жироні" розповіли, чи планують продавати зірок команди. Також мова зайшла про українського форварда Артема Довбика.
Заяву у коментарі Relevo зробив президент ради директорів "Жирони" Пере Гвардіола.
Зазначимо, що на цю мить у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" посідає друге місце, поступаючись лише за додатковими показниками мадридському "Реалу".
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Гвардіолу запитали про інтерес лондонського "Челсі" до Довбика", адже у ЗМІ поширюються чутки про те, що англійський клуб підпише українця в січні. Однак функціонер спростував цю інформацію.
"Ми не отримували жодних пропозицій від "Челсі" щодо трансферу Артема Довбика, незважаючи на чутки, що поширюються.
Нуль пропозицій. Ми не хочемо нікого продавати", — сказав Гвардіола.
Зазначимо, що зимовий трансфер малоймовірний, оскільки Артем заграв у поточному сезоні за дві команди й не може грати у третій.
Довбик цього сезону в 19 матчах за "Жирону" забив одинадцять голів і віддав 6 асистів. На порталі "Трансфермаркт" за чотири місяці вартість Артема зросла з 15 млн євро до 28 млн євро.
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