Гвардіола розповів, чи продадуть Довбика в Челсі

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

У "Жироні" розповіли, чи планують продавати зірок команди. Також мова зайшла про українського форварда Артема Довбика.

Заяву у коментарі Relevo зробив президент ради директорів "Жирони" Пере Гвардіола.

Читайте також:

Зазначимо, що на цю мить у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" посідає друге місце, поступаючись лише за додатковими показниками мадридському "Реалу".

"Жирона" спробує зберегти склад

Гвардіолу запитали про інтерес лондонського "Челсі" до Довбика", адже у ЗМІ поширюються чутки про те, що англійський клуб підпише українця в січні. Однак функціонер спростував цю інформацію.

"Ми не отримували жодних пропозицій від "Челсі" щодо трансферу Артема Довбика, незважаючи на чутки, що поширюються.

Нуль пропозицій. Ми не хочемо нікого продавати", — сказав Гвардіола.

Зазначимо, що зимовий трансфер малоймовірний, оскільки Артем заграв у поточному сезоні за дві команди й не може грати у третій.

Довбик цього сезону в 19 матчах за "Жирону" забив одинадцять голів і віддав 6 асистів. На порталі "Трансфермаркт" за чотири місяці вартість Артема зросла з 15 млн євро до 28 млн євро.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла Лізі.

Мудрік близький до переходу до відомого італійського клубу.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

"Баварія" придбає зіркового форварда в пару до Кейна.