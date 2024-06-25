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Челсі та ПСЖ змагатимуться за перехід рекордсмена Баварії

25 червня 2024 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Баварії перейде до ПСЖ чи Челсі
Кінгслі Коман у таборі збірної Франції. Фото: Reuters/Abdul Saboor
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Універсальний футболіст збірної Франції та мюнхенської "Баварії" Кінгслі Коман може повернутися до "ПСЖ". Проте у парижан є серйозний суперник у боротьбі за гравця.

"Баварія" готова прийняти вигідну пропозицію щодо французького футболіста, повідомляє Bild.

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Кінгслі Коман готовий змінити команду після семи сезонів у "Баварії". Півзахисник збірної Франції має намір зайнятися своїм трансфером після закінчення чемпіонату Європи з футболу. При цьому 28-річний гравець ще не вирішив у якому клубі продовжить кар'єру.

"Баварія" не буде тримати Комана

Новий головний тренер мюнхенської команди Венсан Компані був би радий попрацювати з французом, але футболіст тиняється на користь рішення про трансфер. На нього претендують два клуби. Першим є французький "ПСЖ", вихованцем якого Коман є. Парижани готові заплатити за футболіста 50 млн євро.

Кінгслі Коман
Кінгслі Коман у матчі проти Нідерландів. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Також у послугах Комана зацікавлений лондонський "Челсі". Англійський клуб вже надіслав запит до офісу "Баварії".

За ситуацією стежить і каталонська "Барселона", хоча віцечемпіони Іспанії не можуть собі дозволити цей трансфер.

Коман відомий не лише спортивними досягненнями, а й тим, що до минулого сезону щороку завойовував щонайменше один трофей.

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