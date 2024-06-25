Лідер Баварії перейде до ПСЖ чи Челсі

Челсі та ПСЖ змагатимуться за перехід рекордсмена Баварії
Універсальний футболіст збірної Франції та мюнхенської "Баварії" Кінгслі Коман може повернутися до "ПСЖ". Проте у парижан є серйозний суперник у боротьбі за гравця.
"Баварія" готова прийняти вигідну пропозицію щодо французького футболіста, повідомляє Bild.
Кінгслі Коман готовий змінити команду після семи сезонів у "Баварії". Півзахисник збірної Франції має намір зайнятися своїм трансфером після закінчення чемпіонату Європи з футболу. При цьому 28-річний гравець ще не вирішив у якому клубі продовжить кар'єру.
"Баварія" не буде тримати Комана
Новий головний тренер мюнхенської команди Венсан Компані був би радий попрацювати з французом, але футболіст тиняється на користь рішення про трансфер. На нього претендують два клуби. Першим є французький "ПСЖ", вихованцем якого Коман є. Парижани готові заплатити за футболіста 50 млн євро.
Також у послугах Комана зацікавлений лондонський "Челсі". Англійський клуб вже надіслав запит до офісу "Баварії".
За ситуацією стежить і каталонська "Барселона", хоча віцечемпіони Іспанії не можуть собі дозволити цей трансфер.
Коман відомий не лише спортивними досягненнями, а й тим, що до минулого сезону щороку завойовував щонайменше один трофей.
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