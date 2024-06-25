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Челси и ПСЖ поборются за переход рекордсмена Баварии

25 июня 2024 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Баварии перейдет в ПСЖ или Челси
Кингсли Коман в лагере сборной Франции. Фото: Reuters/Abdul Saboor
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Универсальный футболист сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман может вернуться в "ПСЖ". Однако у парижан есть серьезный соперник в борьбе за игрока. 

"Бавария" готова принять выгодное предложение по французскому футболисту, сообщает Bild

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Кингсли Коман готов сменить команду после семь сезонов в "Баварии". Полузащитник сборной Франции собирается заняться своим трансфером после окончания чемпионата Европы по футболу. При этом 28-летний игрок еще не решил, в каком клубе продолжит карьеру. 

"Бавария" не будет удерживать Комана

Новый главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани был бы рад поработать с французом, но футболист слоняется в пользу решения о трансфере. На него претендуют два клуба. Первым является французский "ПСЖ", воспитанником которого Коман и является. Парижане готовы заплатить за футболиста 50 млн евро. 

Кингсли Коман
Кингсли Коман в матче против Нидерландов. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Также в услугах Комана заинтересован лондонский "Челси". Английский клуб уже направил запрос в офис "Баварии". 

За ситуацией следит и каталонская "Барселона", хотя вице-чемпионы Испании не могут позволить себе этот трансфер. 

Коман известен не только спортивными достижениями, но и тем, что до прошлого сезона каждый год завоевывал как минимум один трофей. 

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