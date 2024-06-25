Лидер Баварии перейдет в ПСЖ или Челси

Челси и ПСЖ поборются за переход рекордсмена Баварии
Универсальный футболист сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман может вернуться в "ПСЖ". Однако у парижан есть серьезный соперник в борьбе за игрока.
"Бавария" готова принять выгодное предложение по французскому футболисту, сообщает Bild.
Кингсли Коман готов сменить команду после семь сезонов в "Баварии". Полузащитник сборной Франции собирается заняться своим трансфером после окончания чемпионата Европы по футболу. При этом 28-летний игрок еще не решил, в каком клубе продолжит карьеру.
"Бавария" не будет удерживать Комана
Новый главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани был бы рад поработать с французом, но футболист слоняется в пользу решения о трансфере. На него претендуют два клуба. Первым является французский "ПСЖ", воспитанником которого Коман и является. Парижане готовы заплатить за футболиста 50 млн евро.
Также в услугах Комана заинтересован лондонский "Челси". Английский клуб уже направил запрос в офис "Баварии".
За ситуацией следит и каталонская "Барселона", хотя вице-чемпионы Испании не могут позволить себе этот трансфер.
Коман известен не только спортивными достижениями, но и тем, что до прошлого сезона каждый год завоевывал как минимум один трофей.
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