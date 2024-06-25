Лидер Баварии перейдет в ПСЖ или Челси

Кингсли Коман в лагере сборной Франции. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Универсальный футболист сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман может вернуться в "ПСЖ". Однако у парижан есть серьезный соперник в борьбе за игрока.

"Бавария" готова принять выгодное предложение по французскому футболисту, сообщает Bild.

Читайте также:

Кингсли Коман готов сменить команду после семь сезонов в "Баварии". Полузащитник сборной Франции собирается заняться своим трансфером после окончания чемпионата Европы по футболу. При этом 28-летний игрок еще не решил, в каком клубе продолжит карьеру.

"Бавария" не будет удерживать Комана

Новый главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани был бы рад поработать с французом, но футболист слоняется в пользу решения о трансфере. На него претендуют два клуба. Первым является французский "ПСЖ", воспитанником которого Коман и является. Парижане готовы заплатить за футболиста 50 млн евро.

Кингсли Коман в матче против Нидерландов. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Также в услугах Комана заинтересован лондонский "Челси". Английский клуб уже направил запрос в офис "Баварии".

За ситуацией следит и каталонская "Барселона", хотя вице-чемпионы Испании не могут позволить себе этот трансфер.

Коман известен не только спортивными достижениями, но и тем, что до прошлого сезона каждый год завоевывал как минимум один трофей.

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер.

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно.

"Жирона" решила, где будет играть Цыганков в следующем сезоне.

Жена Зинченко показала, в чьей компании болеет за сборную Украины на Евро-2024.

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.