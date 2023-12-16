Челсі з Мудриком впевнено обіграв Шефілд Юнайтед

Михайло Мудрик у матчі проти "Шефілд Юнайтед". Фото: REUTERS/David Klein

У 17-му тур Англійської прем’єр-ліги "Челсі" зіграв із "Шефілд Юнайтед". З перших хвилин у "синіх" вийшов на поле Михайло Мудрик.

Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов матч

У першому таймі "Челсі" володів перевагою, але втілити її у забиті м'ячі не зміг.

Цікавіше розпочався другий тайм, в якому спершу забив Коул Палмер, а через сім хвилин відзначився Ніко Джексон.

Після двох хабитих голів головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно замінив українського вінгера Михайла Мудрика, який нічим начимим у грі не відзначився.

Перемога дозволила "Челсі" набрати 21 очко в турнірній таблиці та піднявся на десяте місце. При цьому у конкурентів "синіх" "Брентфорда", "Вулверхемптона" та "Борнмута" матч в запасі.

"Челсі" — "Шеффілд Юнайтед" — 2:0

Голи: Палмер, 54, Ніко Джексон, 61

"Челсі": Петрович — Дісасі, Сілва, Бадіашиль, Колвілл — Кайседо, Галлахер — Стерлінг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69) — Джексон (Гюсто, 90+4)

"Шеффілд Юнайтед": Фодерінгем — Богл, Ахмедходжич, Трасті, Лоу — Соуза — Макаті, Хамер (Бен Сліман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер — Макберні (Норвуд, 67)

Попередження: Галлахер (52) — Макаті (42), Хамер (63), Лоу (74)

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