Челси с Мудриком уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед
В 17-м тур Английской премьер-лиги "Челси" сыграл с "Шеффилд Юнайтед". С первых минут у "синих" вышел на поле Михаил Мудрик.
Матч закончился победой "Челси" со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Как прошел матч
В первом тайме "Челси" владел преимуществом, но воплотить его в забитые мячи не смог.
Интереснее начался второй тайм, в котором сначала забил Коул Палмер, а через семь минут отличился Нико Джексон.
После двух забитых голов главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заменил ничем в игре не отличившегося украинского вингера Михаила Мудрика.
Победа позволила "Челси" набрать 21 очко в турнирной таблице и поднялась на десятое место. При этом у конкурентов "синих" "Брентфорда", "Вулверхэмптона" и "Борнмута" матч в запасе.
"Челси" — "Шеффилд Юнайтед" — 2:0
Голы: Палмер, 54, Нико Джексон, 61
"Челси": Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Галлахер — Стерлинг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69) — Джексон (Гюсто, 90+4)
"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Богл, Ахмедходжич, Трасти, Лоу — Соуза - Макати, Хаммер (Бен Слиман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер — Макберни (Норвуд, 67)
Предупреждения : Галлахер (52) — Макати (42), Хаммер (63), Лоу (74)
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