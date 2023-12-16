Челси с Мудриком уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед

Михаил Мудрик в матче против "Шеффилд Юнайтед". Фото: REUTERS/David Klein

В 17-м тур Английской премьер-лиги "Челси" сыграл с "Шеффилд Юнайтед". С первых минут у "синих" вышел на поле Михаил Мудрик.

Матч закончился победой "Челси" со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч

В первом тайме "Челси" владел преимуществом, но воплотить его в забитые мячи не смог.

Интереснее начался второй тайм, в котором сначала забил Коул Палмер, а через семь минут отличился Нико Джексон.

После двух забитых голов главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заменил ничем в игре не отличившегося украинского вингера Михаила Мудрика.

Победа позволила "Челси" набрать 21 очко в турнирной таблице и поднялась на десятое место. При этом у конкурентов "синих" "Брентфорда", "Вулверхэмптона" и "Борнмута" матч в запасе.

"Челси" — "Шеффилд Юнайтед" — 2:0

Голы: Палмер, 54, Нико Джексон, 61

"Челси": Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Галлахер — Стерлинг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69) — Джексон (Гюсто, 90+4)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Богл, Ахмедходжич, Трасти, Лоу — Соуза - Макати, Хаммер (Бен Слиман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер — Макберни (Норвуд, 67)

Предупреждения : Галлахер (52) — Макати (42), Хаммер (63), Лоу (74)

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