Мудрику разрешили посетить вечеринку после поражения Эвертону

Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" проиграл свои два последние матчи в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" и "Эвертону". Однако, плохие результаты не помешали им провести рождественскую вечеринку.

Решение о праздновании лично принимал главный тренер Маурисио Почеттино, сообщила пресс-служба "Челси".

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По словам Почеттино, он доволен своим решением разрешить провести вечеринку, поскольку подобное мероприятие помогло молодым игрокам из разных стран и культур собраться вместе и лучше узнать друг друга.

"Если учесть мой опыт, то это здорово. Поэтому я не стал им запрещать. После этого было приятно, поскольку мы говорили об ужине, и они были счастливы, ведь у них появилась возможность пообщаться с людьми, с которыми они, возможно, общаются нечасто", — сказал Почеттино.

Отметим, что после 16 туров в АПЛ "Челси" занимают двенадцатое место и имеют в активе 19 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 14 баллов.

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