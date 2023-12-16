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Мудрику разрешили посетить вечеринку после поражения Эвертону

16 декабря 2023 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрику разрешили посетить вечеринку после поражения Эвертону
Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик. Фото: "Челси"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" проиграл свои два последние матчи в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" и "Эвертону". Однако, плохие результаты не помешали им провести рождественскую вечеринку.

Решение о праздновании лично принимал главный тренер Маурисио Почеттино, сообщила пресс-служба "Челси".

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Мауриссио Почеттино. Фото: "Челси"

Мудрик и Ко должны были разрядить обстановку

По словам Почеттино, он доволен своим решением разрешить провести вечеринку, поскольку подобное мероприятие помогло молодым игрокам из разных стран и культур собраться вместе и лучше узнать друг друга.

"Если учесть мой опыт, то это здорово. Поэтому я не стал им запрещать. После этого было приятно, поскольку мы говорили об ужине, и они были счастливы, ведь у них появилась возможность пообщаться с людьми, с которыми они, возможно, общаются нечасто", — сказал Почеттино.

Отметим, что после 16 туров в АПЛ "Челси" занимают двенадцатое место и имеют в активе 19 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 14 баллов.

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