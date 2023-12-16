Мудрику разрешили посетить вечеринку после поражения Эвертону
Лондонский "Челси" проиграл свои два последние матчи в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" и "Эвертону". Однако, плохие результаты не помешали им провести рождественскую вечеринку.
Решение о праздновании лично принимал главный тренер Маурисио Почеттино, сообщила пресс-служба "Челси".
Мудрик и Ко должны были разрядить обстановку
По словам Почеттино, он доволен своим решением разрешить провести вечеринку, поскольку подобное мероприятие помогло молодым игрокам из разных стран и культур собраться вместе и лучше узнать друг друга.
"Если учесть мой опыт, то это здорово. Поэтому я не стал им запрещать. После этого было приятно, поскольку мы говорили об ужине, и они были счастливы, ведь у них появилась возможность пообщаться с людьми, с которыми они, возможно, общаются нечасто", — сказал Почеттино.
Отметим, что после 16 туров в АПЛ "Челси" занимают двенадцатое место и имеют в активе 19 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 14 баллов.
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