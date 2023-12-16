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Мудрику дозволили відвідати вечірку після поразки Евертону

16 грудня 2023 10:17
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Мудрику дозволили відвідати вечірку після поразки Евертону
Маурісіо Почеттіно та Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" програв свої два останні матчі в чемпіонаті Англії "Манчестер Юнайтед" та "Евертону". Однак погані результати не завадили їм провести різдвяну вечірку.

Рішення про святкування особисто приймав головний тренер Маурісіо Почеттіно, повідомила пресслужба "Челсі".

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Маурісіо Почеттіно. Фото: "Челсі"

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За словами Почеттіно, він задоволений своїм рішенням дозволити провести вечірку, оскільки подібний захід допоміг молодим гравцям з різних країн та культур зібратися разом та краще впізнати один одного.

"Якщо врахувати мій досвід, то це здорово. Тому я не став їм забороняти. Після цього було приємно, оскільки ми говорили про вечерю, і вони були щасливі, адже у них з'явилася можливість поспілкуватися з людьми, з якими вони, можливо, спілкуються нечасто", — сказав Почеттіно.

Зазначимо, що після 16 турів АПЛ "Челсі" посідають дванадцяте місце та мають в активі 19 очок. Відставання від зони Ліги чемпіонів складає 14 балів.

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