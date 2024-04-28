Челсі з Мудриком врятувався в матчі з Астон Віллою — відео
У 35-му турі чемпіонату Англії "Астон Вілла" приймала на своєму полі "Челсі". З перших хвилин у "синіх" на поле вийшов український вінгер Михайло Мудрик.
Матч завершився результативною нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.
"Астон Вілла" — "Челсі"
Перед матчем у команд були зовсім різні турнірні задачі. Якщо "Челсі" намагається заскочити у Лігу конференцій, то "Астон Вілла" йде наразі четвертою в зоні Ліги чемпіонів, де їх переслідує "Тоттенгем".
Підопічні Емері активно стартували в домашньому матчі. Вже на 5-й хвилині стався автогол Кукурельї. Дінь від лицьової лінії прострілив на Макгінна, який погано пробив по воротах і м’яч прилетів в ногу захиснику "Челсі", а від неї у ворота".
Через 8 хвилин "Челсі" зрівняв рахунок після реалізованого виходу на ворота Джексона, але ВАР показав офсайд.
В кінці першого тайму Роджерс ударом від межі штрафного на лівому фланзі забив у ближній кут воріт "Челсі". Йому вдалося пробити між ніг Чалобі й тому воротар не бачив моменту удару.
У другому таймі "Челсі" вдалося перевагу в контролі над м’ячем перевести в голи. На 63-й хвилині Мадуеке з правого флангу штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт.
"Челсі" продовжувало тиснути на "Астон Віллу" й на 81-й хвилині вони зрівняли рахунок. Галлахер на вході до правого флангу красиво пробив у дальню дев’ятку. Рахунок 2:2 став остаточним в матчі.
Мудрик відіграв на полі 90 хвилин й був замінений на Казадеї.
"Астон Вілла" — "Челсі" — 2:2
Голи: Кукурелья, 5 (авт.), Роджерс, 42 — Мадуеке, 63, Галлагер, 81
"Астон Вілла": Мартінес (Ольсен, 46) — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Бейлі (Дієго Карлос, 75), Тілеманс (Діабі, 27, Дуран, 83), Дуглас Луїс (Айрогбунам, 75), Роджерс — Макгінн — Воткінс.
"Челсі": Петрович — Чалоба, Сілва (Дісасі, 90), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик (Казадеї, 90) — Джексон.
Попередження: Дуглас Луїс, Роджерс, Бейлі — Кайседо, Мудрик, Сілва.
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