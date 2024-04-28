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Челси с Мудриком спасся в матче с Астон Виллой — видео

28 апреля 2024 08:14
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Агабекян Карен
редактор
Челси с Мудриком спасся в матче с Астон Виллой — видео
Михаил Мудрик в матче с "Астон Виллой". Фото: Reuters/Chris Radburn
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 35-м туре чемпионата Англии "Астон Вилла" принимала на своем поле "Челси". С первых минут у "синих" на поле вышел украинский вингер Михаил Мудрик.

Матч завершился результативной ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед матчем у команд были совсем разные турнирные задачи. Если "Челси" пытается заскочить в Лигу конференций, то "Астон Вилла" идет четвертой в зоне Лиги чемпионов, где их преследует "Тоттенхэм".

Подопечные Эмери активно стартовали в домашнем матче. Уже на 5-й минуте произошел автогол Кукурельи. Динь от лицевой линии прострелил на Макгинна, который плохо пробил по воротам и мяч прилетел в ногу защитнику "Челси", а от нее в ворота.

Через 8 минут "Челси" сравнял счет после реализуемого выхода на ворота Джексона, но ВАР показал офсайд.

В конце первого тайма Роджерс ударом от границы штрафной на левом фланге забил в ближний угол ворот "Челси". Ему удалось пробить между ног Чалобы и потому вратарь не видел момента удара.

Во втором тайме "Челси" удалось преимущество в контроле над мячом перевести в голы. На 63-й минуте Мадуэке с правого фланга штрафной пробил в дальний угол ворот.

"Челси" продолжало давить на "Астон Виллу" и на 81-й минуте они сравняли счет. Галлахер на входе в правый фланг красиво пробил в дальнюю девятку. Счет 2:2 стал окончательным в матче.

Мудрик отыграл на поле 90 минут и был заменен Казадеи.

"Астон Вилла" — "Челси" — 2:2

Голы: Кукурелья, 5 (авт.), Роджерс, 42 — Мадуэке, 63, Галлагер, 81

"Астон Вилла": Мартинес (Ольсен, 46) — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Бейли (Диего Карлос, 75), Тилеманс (Диаби, 27, Дуран, 83), Дуглас Луис (Айрогбунам, 75), Роджерс — Макгинн – Воткинс.

"Челси": Петрович — Чалоба, Силва (Дисаси, 90), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуэке, Палмер, Мудрик (Казадеи, 90) - Джексон.

Предупреждения: Дуглас Луис, Роджерс, Бейли — Кайседо, Мудрик, Силва.

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футбол
Михаил Мудрик
Челси
Астон Вилла
АПЛ
украинские легионеры (футбол)

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