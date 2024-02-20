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Челсі забере у Брайтона функціонера, який вміє підбирати футболістів

20 лютого 2024 19:25
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Агабекян Карен
редактор
Челсі забере у Брайтона функціонера, який вміє підбирати футболістів
Головний скаут "Брайтона" Сем Джуелл. Фото: twitter.com/FabrizioRomano
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Американським власникам "Челсі" не дає спокою "Брайтон", де з меншими вливаннями коштів керівники клубу, які також із США, збудували боєздатну команду. Тому вони спочатку забрали звідти головного тренера, потім лідера півзахисту і тепер дійшла черга до голови відділу скаутів.

Про підписання повідомив інсайдер Фабриціо Романо.

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За інформацією джерела, голова відділу з підбору персоналу "Брайтона" Сем Джуелл підпише контракт з "Челсі".

На цю мить Джуелл та "Челсі" знаходяться на стадії узгодження деталей. При цьому Сем уже дав обіцянку перейти.

У лондонському клубі Джуелл знаходитиме нових гравців і домовлятиметься з ними.

34-річний талановитий фахівець і також працював скаутом "Свіндона" та "Ньюпорта".

У чемпіонаті Англії "Брайтон", маючи скромніший склад, посідає сьоме місце в АПЛ і випереджає на три очки "Челсі", що йде десятим.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

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