Челсі забере у Брайтона функціонера, який вміє підбирати футболістів

Головний скаут "Брайтона" Сем Джуелл. Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Американським власникам "Челсі" не дає спокою "Брайтон", де з меншими вливаннями коштів керівники клубу, які також із США, збудували боєздатну команду. Тому вони спочатку забрали звідти головного тренера, потім лідера півзахисту і тепер дійшла черга до голови відділу скаутів.

Про підписання повідомив інсайдер Фабриціо Романо.

🚨🔵 Official: Brighton Head of Recruitment Sam Jewell збирається зробити Chelsea.



Він буде частиною мульти-клубу проекту, щоб вибрати і вибрати нових гравців.



Він був placed on gardening leave як Mike Cave і George Holmes буде брати до уваги Jewell's responsibilities, #BHAFC confirm. pic.twitter.com/4o5a5mwXKS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2024

"Челсі" знайшов людину, яка вміє шукати футболістів

За інформацією джерела, голова відділу з підбору персоналу "Брайтона" Сем Джуелл підпише контракт з "Челсі".

На цю мить Джуелл та "Челсі" знаходяться на стадії узгодження деталей. При цьому Сем уже дав обіцянку перейти.

У лондонському клубі Джуелл знаходитиме нових гравців і домовлятиметься з ними.

34-річний талановитий фахівець і також працював скаутом "Свіндона" та "Ньюпорта".

У чемпіонаті Англії "Брайтон", маючи скромніший склад, посідає сьоме місце в АПЛ і випереджає на три очки "Челсі", що йде десятим.

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