Челси заберет у Брайтона функционера, умеющего подбирать футболистов

Главный скаут "Брайтона" Сэм Джуэлл. Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Американским владельцам "Челси" не дает покоя "Брайтон", где с меньшими вливаниями средств руководители клуба, которые также из США, построили боеспособную команду. Поэтому они сначала забрали от туда главного тренера, затем лидера полузащиты и теперь дошла очередь к главе скаутского отдела.

Об готовящемся подписании сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🔵 Official: Brighton Head of Recruitment Sam Jewell agrees to join Chelsea.



He will be part of multi-club project to bring in and select new players.



He’s been placed on gardening leave as Mike Cave and George Holmes will assume Jewell’s responsibilities, #BHAFC confirm. pic.twitter.com/4o5a5mwXKS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2024

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По информации источника, глава отдела по подбору персонала "Брайтона" Сэм Джуэлл подпишет контракт с "Челси".

На текущий момент Джуэлл и "Челси" находятся на стадии согласования деталей. При этом Сэм уже дал обещание на переход.

В лондонском клубе Джуэлл будет находить новых игроков и договариваться с ними.

34-летний талантливый специалист иакже работал скаутом "Свиндона" и "Ньюпорта".

В чемпионате Англии "Брайтон", имея более скромный состав, занимает седьмое место в АПЛ и опережает на три очка идущий десятым "Челси".

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