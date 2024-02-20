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Челси заберет у Брайтона функционера, умеющего подбирать футболистов

20 февраля 2024 19:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Челси заберет у Брайтона функционера, умеющего подбирать футболистов
Главный скаут "Брайтона" Сэм Джуэлл. Фото: twitter.com/FabrizioRomano
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Американским владельцам "Челси" не дает покоя "Брайтон", где с меньшими вливаниями средств руководители клуба, которые также из США, построили боеспособную команду. Поэтому они сначала забрали от туда главного тренера, затем лидера полузащиты и теперь дошла очередь к главе скаутского отдела.

Об готовящемся подписании сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

"Челси" нашел человека, умеющего искать футболистов

По информации источника, глава отдела по подбору персонала "Брайтона" Сэм Джуэлл подпишет контракт с "Челси".

На текущий момент Джуэлл и "Челси" находятся на стадии согласования деталей. При этом Сэм уже дал обещание на переход.

В лондонском клубе Джуэлл будет находить новых игроков и договариваться с ними.

34-летний талантливый специалист иакже работал скаутом "Свиндона" и "Ньюпорта".

В чемпионате Англии "Брайтон", имея более скромный состав, занимает седьмое место в АПЛ и опережает на три очка идущий десятым "Челси".

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

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Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.

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