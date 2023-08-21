"Челсі" звинуватили у шахрайстві: клуб можуть серйозно покарати

"Челсі" після поразки від "Вест Гема". Фото: Reuters/Matthew Childs

Англійський "Челсі" розпочав поточний сезон без титульного спонсора. Клуб опинився у складній ситуації, через яку футболки гравців клубу на втіху вболівальників можуть залишитися "чистими".

У клубі великі проблеми із реєстрацією нового титульного спонсора, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) може заблокувати новий спонсорський контракт "Челсі" із компанією Infinite Athlete. Вартість цієї угоди оцінюється в 40 мільйонів фунтів.

Мойзес Кайседо у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs

Причини проблем "Челсі"

Лондонський клуб не зумів в установленому порядку знайти заміну телекомунікаційної компанії Three — термін дії угоди закінчився на початку літа. Поки йшли пошуки, "Челсі" представив свою нову форму без титульного спонсора. Це є рідкістю у сучасному футболі.

"Сині" зуміли знайти титульного спонсора лише незадовго до старту сезону 2023/2024. Йдеться про компанію Infinite Athlete. Проблема полягає в тому, що керівництво АПЛ так і не схвалило цю угоду. Продовжується перевірка на відповідність "справедливій ринковій ціні".

"Челсі" потрапив під підозру про шахрайство. Йдеться про контракти з фактично фіктивними компаніями з метою "обійти" правила фінансового fair-play.

Infinite Athlete була створена лише за тиждень до того, як підписала контракт із "Челсі". Якщо вина лондонського клубу буде доведена, на нього чекає штраф і заборона на реєстрацію новачків.

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