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"Челси" обвинили в мошенничестве: клуб могут серьезно наказать

21 августа 2023 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Челси" обвинили в мошенничестве: клуб могут серьезно наказать
"Челси" после поражения от "Вест Хэма". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Челси" начал текущий сезон без титульного спонсора. Клуб оказался в сложной ситуации, из-за которой футболки игроков клуба на радость болельщиков могут остаться "чистыми".

В клубе большие проблемы с регистрацией нового титульного спонсора, сообщает Daily Mail

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Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) может заблокировать новый спонсорский контракт "Челси" с компанией Infinite Athlete. Стоимостью этого соглашения оценивается в 40 миллионов фунтов. 

Мойзес Кайседо
Мойзес Кайседо в матче за "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Причины проблем "Челси" 

Лондонский клуб не сумел в установленном порядке найти замену телекоммуникационной компании Three — срок действия соглашения закончился в начале лета. Пока шли поиски, "Челси" представил свою новую форму без титульного спонсора. Это является редкостью в современном футболе. 

"Синие" сумели найти титульного спонсора только незадолго до старта сезона 2023/2024. Речь идет про компанию Infinite Athlete. Проблема заключается в том, что руководство АПЛ так и не одобрило это соглашение. Продолжается проверка на соответствие "справедливой рыночной цене".

"Челси" попал под подозрение о мошенничестве. Речь идет о контрактах с фактически фиктивными компаниями с целью "Обойти" правила финансового fair-play.

Infinite Athlete была создана всего за неделю до того, как подписала контракт с "Челси". Если вина лондонского клуба будет доказана, его ждет штраф и запрет на регистрацию новичков. 

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