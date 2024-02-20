Чемпіон світу-1990 з футболу Бреме раптово помер

Андреас Бреме (ліворуч) із бразильцем Роналдіньо. Фото: instagram.com/andibrehme/

Відомий колишній футболіст збірної Німеччини Андреас Бреме помер у віці 63 років. Попередньою причиною смерті легендарного спортсмена стала зупинка серця.

Лікарі не зуміли врятувати Адреаса Бреме, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Андреас Бреме помер у ніч із понеділка на вівторок у Мюнхені. Напередодні увечері 68-річному колишньому спортсмену погано стало. Бреме госпіталізували до клініки на Цимсенштрассе неподалік квартири Андреаса, але допомога прийшла до нього надто пізно. Німецький футбол втратив ще одну легенду.

Андреас Бреме у збірній Німеччини. Фото: instagram.com/andibrehme/

Що відомо про Андреаса Брема

Головними командами у кар'єрі німецького захисника були "Кайзерслаутерн", "Баварія" та міланський "Інтер". З кожним із цих клубів футболіст вигравав національні чемпіонати. Після завершення кар'єри він працював тренером "Кайзерслаутерну", а потім обіймав у клубі керівні посади.

За збірну Німеччини Андреас Бреме зіграв 86 матчів, забив вісім голів. Головний із них — у вирішальному матчі Кубка Світу 1990 з Аргентиною. За п'ять хвилин до фінального свистка Андреас Бреме точно пробив із пенальті, і цей м'яч став єдиним у поєдинку.

В останні тижні Андреас Бреме гостро переживав смерть свого друга, відомого футболіста та тренера Франца Беккенбауера.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

Мессі назвав свого наступника у "Барселоні".