Чемпіон світу-1990 з футболу Бреме раптово помер
Відомий колишній футболіст збірної Німеччини Андреас Бреме помер у віці 63 років. Попередньою причиною смерті легендарного спортсмена стала зупинка серця.
Лікарі не зуміли врятувати Адреаса Бреме, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.
Андреас Бреме помер у ніч із понеділка на вівторок у Мюнхені. Напередодні увечері 68-річному колишньому спортсмену погано стало. Бреме госпіталізували до клініки на Цимсенштрассе неподалік квартири Андреаса, але допомога прийшла до нього надто пізно. Німецький футбол втратив ще одну легенду.
Що відомо про Андреаса Брема
Головними командами у кар'єрі німецького захисника були "Кайзерслаутерн", "Баварія" та міланський "Інтер". З кожним із цих клубів футболіст вигравав національні чемпіонати. Після завершення кар'єри він працював тренером "Кайзерслаутерну", а потім обіймав у клубі керівні посади.
За збірну Німеччини Андреас Бреме зіграв 86 матчів, забив вісім голів. Головний із них — у вирішальному матчі Кубка Світу 1990 з Аргентиною. За п'ять хвилин до фінального свистка Андреас Бреме точно пробив із пенальті, і цей м'яч став єдиним у поєдинку.
В останні тижні Андреас Бреме гостро переживав смерть свого друга, відомого футболіста та тренера Франца Беккенбауера.
Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.
Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.
"Челсі" вирішив продати Мудрика.
Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.
Мессі назвав свого наступника у "Барселоні".
Читайте Новини.LIVE!