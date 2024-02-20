Чемпион мира-1990 по футболу Бреме внезапно умер

Андреас Бреме (слева) с бразильцем Роналдиньо. Фото: instagram.com/andibrehme/

Известный бывший футболист сборной Германии Андреас Бреме скончался в возрасте 63 лет. Предварительной причиной смерти легендарного спортсмена стала остановка сердца.

Врачи не сумели спасти Адреаса Бреме, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Андреас Бреме скончался в ночь с понедельника на вторник в Мюнхене. Накануне вечером 68-летнему бывшему спортсмену стало плохо. Бреме госпитализировали в клинику на Цимсенштрассе недалеко от квартиры Андреаса, но помощь пришла к нему слишком поздно. Немецкий футбол потерял еще одну легенду.

Андреас Бреме в сборной Германии. Фото: instagram.com/andibrehme/

Что известно об Андреасе Бреме

Главными командами в карьере немецкого защитника были "Кайзерслаутерн", "Бавария", а также миланский "Интер". С каждым из этих клубов футболист выигрывал национальные чемпионаты. После завершения карьеры он работал тренером "Кайзерслаутерна", а затем занимал в клубе руководящие должности.

За сборную Германии Андреас Бреме сыграл 86 матчей, забил восемь голов. Главный из них — в решающем матче Кубка Мира-1990 с Аргентиной. За пять минут до финального свистка Андреас Бреме точно пробил с пенальти, и этот мяч стал единственным в поединке.

В последние недели Андреас Бреме остро переживал смерть своего друга, известного футболиста и тренера Франца Беккенбауэра.

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