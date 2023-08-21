Чемпіон світу з футболу готовий перейти до "Аль-Ахлі"

Родріго Де Поль бореться із суперником. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Саудівський клуб "Аль-Ахлі" продовжує "полювання" за зірками світового футболу. Цього разу футболістом команди із Джидди може стати володар Кубка Світу-2022 Родріго Де Поль.

"Аль-Ахлі" пропонує "Атлетіко" величезні гроші за аргентинського гравця, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Новачок елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Ахлі" претендує на трансфер чемпіона світу-2022 Родріго Де Поля. Клуб із Джидди перевів увагу на аргентинця після невдалих переговорів про запрошення Петра Зелінського.

Деталі трансферу Де Поля

Мадридський "Атлетіко" не хоче продавати одного з провідних футболістів команди, проте "Аль-Ахлі" серйозно налаштований. Клуб із Саудівської Аравії постійно підвищує суму за 29-річного футболіста. Дійшло вже до 70 млн євро.

Де Поль та "Атлетіко" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Контракт чемпіона світу з "Атлетіко" діє до літа 2026 року. Але не виключено, що Родріго Де Поль вже цього тижня погодиться стати футболістом "Аль-Ахлі", який приготував для гравця щедру пропозицію. Аргентинцю готові платити 45 млн євро на рік.

Цього літа "Аль-Ахлі" вже підписав кілька відомих гравців. Футболістами саудівського клубу стали:

Ріяд Марез (з "Манчестер Сіті" за 35 млн євро);

Рожер Ібаньєс (з "Роми" за 30 млн євро);

Аллан Сен-Максімен (з "Ньюкасла" за 27 млн євро);

Меріх Демірал (з "Аталанти" за 20 млн євро);

Едуар Менді (з "Челсі" за 18,5 млн євро);

Франк Кесс'є (з "Барселони" за 12,5 млн євро).

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