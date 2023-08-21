Чемпион мира по футболу готов перейти в "Аль-Ахли"
Саудовский клуб "Аль-Ахли" продолжает "охоту" за звездами мирового футбола. На этот раз футболистом команды из Джидды может стать обладатель Кубка Мира-2022 Родриго Де Поль.
"Аль-Ахли" предлагает "Атлетико" огромные деньги за аргентинского игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Новичок элитного дивизиона чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Ахли" претендует на трансфер чемпиона мира-2022 Родриго Де Поля. Клуб из Джидды перевел внимание на аргентинца после неудачных переговорах о приглашении Петра Зелинского.
Детали трансфера Де Поля
Мадридский "Атлетико" не хочет продавать одного из ведущих футболистов команды, однако "Аль-Ахли" настроен серьезно. Клуб из Саудовской Аравии постоянно повышает сумму за 29-летнего футболиста. Дошло уже до 70-млн евро.
Контракт чемпиона мира с "Атлетико" действует до лета 2026 года. Но не исключено, что Родриго Де Поль уже на этой неделе согласиться стать футболистом "Аль-Ахли", который приготовил для игрока щедрое предложение. Аргентинцу готовы платить 45 млн евро в год.
Этим летом "Аль-Ахли" уже подписал несколько известных игроков. Футболистами саудовского клуба стали:
- Рияд Марез (из "Манчестер Сити" за 35 млн евро);
- Рожер Ибаньес (из "Ромы" за 30 млн евро);
- Аллан Сен-Максимен (из "Ньюкасла" за 27 млн евро);
- Мерих Демирал (из "Аталанты" за 20 млн евро);
- Эдуар Менди (из "Челси" за 18,5 млн евро);
- Франк Кессье (из "Барселоны" за 12,5 млн евро).
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