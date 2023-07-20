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Чемпіон світу з футболу підкорив засніжену гірську вершину в одних шортах

20 липня 2023 15:43
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Чемпіон світу з футболу підкорив засніжену гірську вершину в одних шортах
Андре Шюррле під час сходження. Фото: instagram.com/andreschuerrle/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної Німеччини Андре Шюррле після завершення футбольної кар'єри продовжує тримати себе у добрій фізичній формі. Нещодавно він зазнав серйозного випробування, яке з честю витримав.

Шюррле підкорив відому гірську вершину в одних шортах і написав про це на своїй сторінці в Instagram.

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Андре Шюррле не просто зійшов на засніжену вершину. Колишній футболіст зробив це за методом Вім Хофа — він пройшов одне з найважчих фізичних випробувань у світі.

Чим відомий Андре Шюррле?

Вихованець німецького "Майнца" грав на позиції форварда у "Баєрі", дортмундській "Боруссії", "Вольфсбурзі", "Челсі" та "Фулхемі". Він став чемпіоном світу-2014 у складі збірної Німеччини. На тому турнірі Шюррле забив три голи. У віці 29 років він закінчив кар'єру через постійні травми.

Андре Шюррле
Андре Шюррле на вершині гори. Фото: instagram.com/andreschuerrle/

Шюррле не просто продовжив дотримуватись здорового способу життя, але поставив нову мету, яку нещодавно виконав. Він зійшов на гору "Снєжка", що розташовується на кордоні Чехії та Польщі. Її висота становить понад 1600 метрів. При цьому колишній футболіст був у одних шортах.

Шюррле розповів, що на вершині було 19 градусів морозу, віяв сильний вітер і була хуртовина. Він майже не відчував свого тіла, і лише залізна воля дозволила спортсмену дійти до кінця.

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