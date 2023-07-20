Чемпион мира по футболу покорил заснеженную горную вершину в одних шортах

Андре Шюррле во время восхождения. Фото: instagram.com/andreschuerrle/

Бывший футболист сборной Германии Андре Шюррле после завершения футбольной карьеры продолжает держать себя в хорошей физической форме. Недавно он подверг себя серьезному испытанию, которое с честью выдержал.

Шюррле покорил известную горную вершину в одних шортах и написал об этом на своей странице в Instagram.

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Чем известен Андре Шюррле?

Воспитанник немецкого "Майнца" играл на позиции форварда в "Байере", дортмундской "Боруссии", "Вольфсбурге", "Челси" и "Фулхэме". Он стал чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии. На том турнире Шюррле забил три гола. В возрасте 29 лет он закончил карьеру из-за постоянных травм.

Андре Шюррле на вершине горы. Фото: instagram.com/andreschuerrle/

Шюррле не просто продолжил придерживаться здорового образа жизни, но поставил новую цель, которую недавно выполнил. Он взошел на гору "Снежка", которая находится на границе Чехии и Польши. Ее высота составляет более 1600 метров. При этом бывший футболист был в одних шортах.

Шюррле рассказал, что на вершине было 19 градусов мороза, дул сильный ветер и была метель. Он почти не чувствовал своего тела, и только железная воля позволила спортсмену дойти до конца.

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