Чемпіон UFC накинувся на суперника прямо в залі для глядачів — відео бійки

Бійка на трибунах турніру UFC 296. Фото: скріншот

У Лас-Вегасі під час турніру UFC 296 відбулася бійка на трибунах. Побилися чемпіон організації в середній вазі Шон Стрікленд і претендент на його титул Дрікус дю Плессі.

У UFC виклали відео бійки бійців.

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Повний incident між Sean Strickland and Dricus Du Plessis at #UFC296 tonight.



Bring on #UFC297 in January! pic.twitter.com/HQt0Uj1jiv — UFC (@ufc) December 17, 2023

Стрікленду доведеться в Октагоні відповісти за свої дії

Скандальний чемпіон UFC Стрікленд разом зі своїм майбутнім суперником опинилися на трибунах арени. До того ж, вони сиділи поблизу один одного.

Коли камера навела на Стрікленда та дю Плессі, бійці намагалися розважити публіку. У якийсь момент Шону не сподобалися жести південноафриканця, і він спочатку попросив дитину, що сиділа між ними, відійти і потім накинувся на суперника.

Зазначимо, що титульний бій Стрікленда та дю Плессі очолить турнір UFC 297 у січні 2024 року в Торонто.

Стрікленд (28-5) у вересні несподівано виграв поєдинок у Ісраеля Адесаньї та відібрав у нього титул.

Дю Плессі (22-2) у липні провів свій крайній бій, у якому нокаутував Роберта Уіттакера.

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