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Чемпіон UFC накинувся на суперника прямо в залі для глядачів — відео бійки

17 грудня 2023 11:34
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Агабекян Карен
редактор
Чемпіон UFC накинувся на суперника прямо в залі для глядачів — відео бійки
Бійка на трибунах турніру UFC 296. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лас-Вегасі під час турніру UFC 296 відбулася бійка на трибунах. Побилися чемпіон організації в середній вазі Шон Стрікленд і претендент на його титул Дрікус дю Плессі.

У UFC виклали відео бійки бійців.

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Скандальний чемпіон UFC Стрікленд разом зі своїм майбутнім суперником опинилися на трибунах арени. До того ж, вони сиділи поблизу один одного.

Коли камера навела на Стрікленда та дю Плессі, бійці намагалися розважити публіку. У якийсь момент Шону не сподобалися жести південноафриканця, і він спочатку попросив дитину, що сиділа між ними, відійти і потім накинувся на суперника.

Зазначимо, що титульний бій Стрікленда та дю Плессі очолить турнір UFC 297 у січні 2024 року в Торонто.

Стрікленд (28-5) у вересні несподівано виграв поєдинок у Ісраеля Адесаньї та відібрав у нього титул.

Дю Плессі (22-2) у липні провів свій крайній бій, у якому нокаутував Роберта Уіттакера.

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