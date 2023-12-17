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Чемпион UFC набросился на соперника прямо в зрительском зале — видео драки

17 декабря 2023 11:34
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Чемпион UFC набросился на соперника прямо в зрительском зале — видео драки
Драка на трибунах турнире UFC 296. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лас-Вегасе во время турнира UFC 296 произошла драка на трибунах. Подрались чемпион организации в среднем весе Шон Стриклэнд и претендент на его титул Дрикус дю Плесси.

В UFC выложили видео драки бойцов.

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Скандальный чемпион UFC Стриклэнд вместе со своим будущим соперником оказались на трибунах арены. К тому же они сидели вблизи друг друга.

Когда камера навела на Стриклэнда и дю Плесси, бойцы пытались развлечь публику. В какой-то момент Шону не понравились жесты южноафриканца, и он сначала попросил сидевшего между ними ребенка отойти и затем набросился на соперника.

Отметим, что титульный бой Стриклэнда и дю Плесси возглавит турнир UFC 297 в январе 2024-го года в Торонто.

Стриклэнд (28-5) в сентябре неожиданно выиграл поединок у Исраэля Адесаньи и отобрал у него титул.

Дю Плесси (22-2) в июле провел свой крайний бой, в котором нокаутировал Роберта Уиттакера.

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