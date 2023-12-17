Чемпион UFC набросился на соперника прямо в зрительском зале — видео драки
В Лас-Вегасе во время турнира UFC 296 произошла драка на трибунах. Подрались чемпион организации в среднем весе Шон Стриклэнд и претендент на его титул Дрикус дю Плесси.
В UFC выложили видео драки бойцов.
The full incident between Sean Strickland and Dricus Du Plessis at #UFC296 tonight.— UFC (@ufc) December 17, 2023
Bring on #UFC297 in January! pic.twitter.com/HQt0Uj1jiv
Стриклэнду придется в Октагоне ответить за свои действия
Скандальный чемпион UFC Стриклэнд вместе со своим будущим соперником оказались на трибунах арены. К тому же они сидели вблизи друг друга.
Когда камера навела на Стриклэнда и дю Плесси, бойцы пытались развлечь публику. В какой-то момент Шону не понравились жесты южноафриканца, и он сначала попросил сидевшего между ними ребенка отойти и затем набросился на соперника.
Отметим, что титульный бой Стриклэнда и дю Плесси возглавит турнир UFC 297 в январе 2024-го года в Торонто.
Стриклэнд (28-5) в сентябре неожиданно выиграл поединок у Исраэля Адесаньи и отобрал у него титул.
Дю Плесси (22-2) в июле провел свой крайний бой, в котором нокаутировал Роберта Уиттакера.
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