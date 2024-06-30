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Чемпіон UFC Перейра дуже жорстоко "відправив спати" претендента — відео нокауту

30 червня 2024 13:22
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Агабекян Карен
редактор
Чемпіон Алекс Перейра нокаутував Їржі Прохазку на UFC 303
Перейра нокаутировал Прохазку. Фото: USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лас-Вегасі, США відбувся головний турнір місяця UFC 303. У події номер один на шоу чемпіон в напівважкій вазі бразилець Алекс Перейра провів реванш проти чеха Іржі Прохазки.

Як і в їх першому поєдинку, в листопаді 2023-го року, Перейра нокаутував Прохазку, повідомив портал Новини.LIVE.

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У першому раунді бійці обмінювались ударами з дистанції. Перейра частіше атакував та був більш влучним. Особливо потужно у нього виглядали лоу-кіки.

На останній секунді першого раунду Перейра лівим хуком відправив Прохазку в нокдаун.

Завдяки закінченню раунду Прохазка отримав можливість відновитись. Але, як тільки почалась друга п’ятихвилинка, Перейра завдав жорсткого удару ногою в голову противника. Прохазка упав та бразилець кинувся його добивати поки не втрутився рефері.

Для Перейри перемога над Прохазкою стала другим успішним захистом чемпіонського титулу. У квітні Алекс нокаутував ексчемпіона Джамала Хілла.

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ММА
UFC
змішані єдиноборства
Алекс Перейра

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