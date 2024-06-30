Чемпіон Алекс Перейра нокаутував Їржі Прохазку на UFC 303

Чемпіон UFC Перейра дуже жорстоко "відправив спати" претендента — відео нокауту
У Лас-Вегасі, США відбувся головний турнір місяця UFC 303. У події номер один на шоу чемпіон в напівважкій вазі бразилець Алекс Перейра провів реванш проти чеха Іржі Прохазки.
Як і в їх першому поєдинку, в листопаді 2023-го року, Перейра нокаутував Прохазку, повідомив портал Новини.LIVE.
Cageside angle of Alex Pereira absolutely flooring Jiri with a headkick is wild 😳— Happy Punch (@HappyPunch) June 30, 2024
pic.twitter.com/XmPGK2QE2N
Перейра переміг Прохазку
У першому раунді бійці обмінювались ударами з дистанції. Перейра частіше атакував та був більш влучним. Особливо потужно у нього виглядали лоу-кіки.
На останній секунді першого раунду Перейра лівим хуком відправив Прохазку в нокдаун.
Завдяки закінченню раунду Прохазка отримав можливість відновитись. Але, як тільки почалась друга п’ятихвилинка, Перейра завдав жорсткого удару ногою в голову противника. Прохазка упав та бразилець кинувся його добивати поки не втрутився рефері.
Для Перейри перемога над Прохазкою стала другим успішним захистом чемпіонського титулу. У квітні Алекс нокаутував ексчемпіона Джамала Хілла.
Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".
Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.
Син Олега Гусєва перейде з "Динамо" до іншого клубу УПЛ.
За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".
Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.
Читайте Новини.LIVE!