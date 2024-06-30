Чемпіон Алекс Перейра нокаутував Їржі Прохазку на UFC 303

Перейра нокаутировал Прохазку. Фото: USA TODAY Sports

У Лас-Вегасі, США відбувся головний турнір місяця UFC 303. У події номер один на шоу чемпіон в напівважкій вазі бразилець Алекс Перейра провів реванш проти чеха Іржі Прохазки.

Як і в їх першому поєдинку, в листопаді 2023-го року, Перейра нокаутував Прохазку, повідомив портал Новини.LIVE.

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Cageside angle of Alex Pereira absolutely flooring Jiri with a headkick is wild 😳



pic.twitter.com/XmPGK2QE2N — Happy Punch (@HappyPunch) June 30, 2024

Перейра переміг Прохазку

У першому раунді бійці обмінювались ударами з дистанції. Перейра частіше атакував та був більш влучним. Особливо потужно у нього виглядали лоу-кіки.

На останній секунді першого раунду Перейра лівим хуком відправив Прохазку в нокдаун.

Завдяки закінченню раунду Прохазка отримав можливість відновитись. Але, як тільки почалась друга п’ятихвилинка, Перейра завдав жорсткого удару ногою в голову противника. Прохазка упав та бразилець кинувся його добивати поки не втрутився рефері.

Для Перейри перемога над Прохазкою стала другим успішним захистом чемпіонського титулу. У квітні Алекс нокаутував ексчемпіона Джамала Хілла.

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