Чемпион Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 303

Перейра нокаутировал Прохазку. Фото: USA TODAY Sports

В Лас-Вегасе, США состоялся главный турнир месяца UFC 303. В событии номер один чемпион в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра провел реванш против чеха Иржи Прохазки.

Как и в их первом поединке, в ноябре 2023 года, Перейра нокаутировал Прохазку, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Cageside angle of Alex Pereira absoluto flooring Jiri with headkick is wild 😳



pic.twitter.com/XmPGK2QE2N — Happy Punch (@HappyPunch) Июнь 30, 2024

Перейра победил Прохазку

В первом раунде бойцы обменивались ударами с дистанции. Перейра чаще атаковал и был более точным. Особенно мощно у него выглядели лоу-кики.

На последней секунде первого раунда Перейра левым хуком отправил Прохазку в нокдаун.

Благодаря окончанию раунда Прохазка получил возможность восстановиться. Но, как только началась вторая пятиминутка, Перейра нанес жесткий удар ногой в голову противника. Прохазка упал и бразилец бросился его добивать пока не вмешался рефери.

Для Перейры победа над Прохазкой стала второй успешной защитой чемпионского титула. В апреле Алекс нокаутировал экс-чемпиона Джамала Хилла.

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера".

Александр Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Сын Олега Гусева перейдет из "Динамо" в другой клуб УПЛ.

За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.