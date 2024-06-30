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Чемпион UFC Перейра очень жестоко "отправил спать" претендента — видео нокаута

30 июня 2024 13:22
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Агабекян Карен
редактор
Чемпион Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 303
Перейра нокаутировал Прохазку. Фото: USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лас-Вегасе, США состоялся главный турнир месяца UFC 303. В событии номер один чемпион в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра провел реванш против чеха Иржи Прохазки.

Как и в их первом поединке, в ноябре 2023 года, Перейра нокаутировал Прохазку, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом раунде бойцы обменивались ударами с дистанции. Перейра чаще атаковал и был более точным. Особенно мощно у него выглядели лоу-кики.

На последней секунде первого раунда Перейра левым хуком отправил Прохазку в нокдаун.

Благодаря окончанию раунда Прохазка получил возможность восстановиться. Но, как только началась вторая пятиминутка, Перейра нанес жесткий удар ногой в голову противника. Прохазка упал и бразилец бросился его добивать пока не вмешался рефери.

Для Перейры победа над Прохазкой стала второй успешной защитой чемпионского титула. В апреле Алекс нокаутировал экс-чемпиона Джамала Хилла.

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ММА
UFC
смешанные единоборства
Алекс Перейра

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