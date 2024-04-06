Чемпіонат України серед Аматорів — Титан Одеса розтрощив київський Атлет

Титанівці відзначають забитий гол. Фото: Надія Дев'ятіна

Футбольний клуб "Титан Одеса" впевнено заробив 3 очки у першому офіційному матчі у весняній частині сезону та вийшов на перше місце Чемпіонату України серед Аматорів. У матчі з київським "Атлетом" одесити провели 3 голи після перерви.

Подробиці матчу — у матеріалі Новини.LIVE.

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Перший тайм пройшов у рівній та цікавій боротьбі. Моменти були й в однієї та іншої команди. У господарів надійно грав воротар Валерій Даскалиця та центральні захисники Олександр Дубина та Євген Ратушняк.

Залишили "зелених" взимку Віталій Балашов та Сергій Політило. Натомість чудово у гру вступили новачки Владислав Тимошевський на позиції лівого захисника, досвідчений Олександр Бринько у центрі поля та Станіслав Урсолов та Сергій Федоров у якості вінгерів.

У підкаті грає Максим Швидерський. Фото: Надія Дев'ятіна

Двічі головний арбітр міг ставити пенальті у ворота гостей, коли сбивали Урсолова та міг вилучити за другу жовту захисника "Атлета" Гаркушу, але відпочивати команди пішли за рахунку 0:0.

Після тривоги господарі забили тричі

У перерві була оголошена повітряна тривога та початок другого тайму затягнувся майже на півгодини. А після повернення на поле гості почали помилятися біля власних воріт. Врешті решт "титанівці" зуміли відкрити рахунок на 54-й хвилині. Кутовий виконав Урсолов, воротар відбив, а першим на добиванні був Анатолій Гнатюк, який ефектним ударом з розвороту поцілив у дев’ятку.

Потім ще через 6 хвилин після пасу Максима Швидерського відзначився Олександр Мішуренко. А точку в матчі поставив Гузенко. Вболівальники гучно просили тренера дати йому шанс — Віталій вийшов на поле та їм скористався.

Станіслав Урсолов зробив асист. Фото: Надія Дев'ятіна

Непогано у гру вступили й інші новачки: Романов, Білошицький, Співаченко, Антонов та Кербаль. У підсумку яскрава перемога з рахунком 3:0.

Наступний тур "Титан Одеса" пропускає, а через 2 тижні проведе виїзний матч у Кропивницькому проти "Зірки".

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