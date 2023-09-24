"Титан Одеса" став чемпіоном Одеської області та граундхопінг в Бочманівку

Максим Швидерський. Фото: Надія Дев'ятіна

В той час, коли в Чемпіонаті України серед Аматорів була пауза, у "Титана Одеса" з’явилось необхідне вікно для виїзду в область в Подільський район в гості до "Поділля" з Бочманівки. Там підопічні Юрія Куліша й оформили дострокове чемпіонство.

Розповідь про село та перемогу "титанівців" в матеріалі Новини.LIVE.

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Історія села бере початок ще з 18-го сторіччя, коли тут жив місцевий пан Бочман. На честь нього й назвали населений пункт. Команда тут почала грати ще з 70-х років. Зірок з неба не хапали, але були призерами першості району. Зараз в селі мешкає приблизно 800 чоловік, є школа та аграрне підприємство.

Три з половиною години дороги та мальовничі краєвиди змінились не дуже зручним газоном. Важко було правильно обрати взуття для таких умов.

Тому й підібратися близько до воріт в першому таймі у гостей не виходило. Спрацювала дальня артилерія. Спочатку капітан Максим Швидерський відкрив рахунок на 16-й хвилині, а потім Віталій Балашов на 30-й чудово обіграв суперників пройшов до центру та поцілив у дальну дев’ятку.

Мішуренко б'є рекорди

У другому таймі тренер Юрій Куліш провів серію замін, але результат зробив головний бомбардир області Олександр Мішуренко. Він відзначився тричі у воротах суперників та обійшов у списку "Топ-100 бомбардирів клубу Погорєлова" таких майстрів, як Костянтин Балабанов та Валентин Полтавець. Тепер в нього 15 голів.

Олександр Мішуренко. Фото: Надія Дев'ятіна

Ще один гол на свій рахунок записав Сергій Політило на 83-й хвилині, а у господарів відзначився Денис Дехтяренко.

Таким чином перемога 6:1 та "Титан Одеса" достроково оформив обласне чемпіонство. Попереду ще принципові матчі проти "Березівки" та "Південної Пальміри" НГУ, але турнірного значення вони вже не матимуть.

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