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Переможна хода: "Титан Одеса" здолав "Пенуел" в Кривому Розі

17 вересня 2023 12:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Переможна хода: "Титан Одеса" здолав "Пенуел" в Кривому Розі
Оніщенко та Васько зупиняють суперника. Фото: ХФК "Пенуел"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Титан Одеса" продовжує переможну серію в Чемпіонаті України серед Аматорів. П'яту перемогу підопічні Юрія Куліша здобули у Кривому Розі в протистоянні з Християнським футбольним клубом "Пенуел".

Подробиці протистояння в матеріалі Новини.LIVE.

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Вже на 5-й хвилині "титанівці" вперше небезпечно загрожували воротам суперника. Швидерський запустив передачею Кондратюка віч-на-віч із воротарем, а Єгор потужно пробив прямо у кіпера.

Загалом "зелені" більше володіли перевагою, контролювали м’яч, намагались завантажувати карний майданчик суперника, але до ударів справа доходила не часто.

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Дубіна виборює м'яч. Фото: ХФК "Пенуел" 

На 28-й хвилині Оніщенко був близький, щоб заробити пенальті, але рефері промовчав. На 30-й хвилині ще Опря перевірив воротаря дальнім пострілом.

Знову перемогу приніс Мішуренко

У другому таймі "Титан Одеса" продовжив наступ. На 56-й Швидерський пробив у воротаря, а ще через 2 хвилини після кутового головою вище.

На 65-й знову на дальній удар наважився Опря, м‘яч пролетів біля стійки.

А на 68-й хвилині "Титан Одеса" відкрив рахунок. Лаптєв почав атаку навісом в карний майданчик, Мішуренко поборовся, воротар впав після удару Кондратюка, м‘яч влучив у поперечину та Мішуренко був перший на добиванні.

У підсумку матч так й завершився з рахунком 1:0 та підопічні Юрія Куліша продовжують свою переможну ходу у Чемпіонаті України серед Аматорів.

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