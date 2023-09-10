Мішуренко приносить перемогу "Титан Одеса" над "Штурмом"

Олександр Мішуренко став героєм зустрічі. Фото: "Штурм"

"Титан Одеса" здобуває важливу перемогу у поєдинку лідерів Чемпіонату України серед Аматорів із "Штурмом" з Іванківа. Героєм зустрічі став Олександр Мішуренко, який відзначився дублем.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Вже на 4-й хвилині воротам "Штурму" загрожував Мішуренко, але воротар господарів врятував свою команду.

"Штурм" намагався загрожувати воротам гостей зі стандартів, та через травму в середині тайму Іванківці втратили основного захисника Счастливцева.

А на 38-й хвилині "Титан Одеса" відкрив рахунок. Роман Опря зі своєї половини віддав чудову передачу на хід Мішуренко, і той поцілив у дальній кут.

Головний тренер "Титан Одеса" Юрій Куліш. Фото: "Штурм"

"Штурм" мав небезпечний момент на 40-й хвилині після кутового, двічі врятував Даскаліца. Кондратюк в атаці у відповідь ледве не подвоїв рахунок, але Погорілий перевів на кутовий.

Мішуренко відзначається дублем

На початку другого тайму був ще один гострий момент у Мішуренко. Після прострілу з правого флангу він пробив майже впритул, знову воротар рятує.

На 55-й хвилині знову загроза з правого флангу. Кондратюк виривався до воріт та небезпечно пробив й знову Погорілий. А через кілька хвилин вже Шевчук пробивав по одеських воротах, але пробив вище.

Господарі продовжували намагатись забити після стандартів, але Саєнко не влучив у створ воріт.

А на 70-й хвилині "титанівці" забили вдруге. Швидерський запресенгував суперника у центрі поля та перехопив м’яч, а Олександр Мішуренко вийшов віч-на-віч та переграв воротаря — 0:2.

А на 79-й хвилині знову Мішуренко, який точно заслуговує на звання кращого гравця зустрічі, втік зі своєї половини та віддав простріл на Гузенко, господарі чудом відбилися, на добиванні ще був Політило, але не влучив.

У підсумку 0:2 та підопічні Юрія Куліша відриваються від конкурентів у боротьбі за перше місце.

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