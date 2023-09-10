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Мишуренко приносит победу "Титан Одесса" над "Штурмом"

10 сентября 2023 22:32
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мишуренко приносит победу "Титан Одесса" над "Штурмом"
Александр Мишуренко стал героем встречи. Фото: "Штурм"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Титан Одесса" одерживает важную победу в поединке лидеров Чемпионата Украины среди Любителей со "Штурмом" из Иванкива. Героем встречи стал Александр Мишуренко, отличившийся дублем.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Уже на 4-й минуте воротам Штурма угрожал Мишуренко, но вратарь хозяев спас свою команду.

"Штурм" пытался угрожать воротам гостей из стандартов, но из-за травмы внутри тайма Иванковцы потеряли основного защитника Счастливцева.

А на 38-й минуте "Титан Одесса" открыл счет. Роман Опря со своей половины отдал отличную передачу на ход Мишуренко, и тот попал в дальний угол.

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Главный тренер "Титан Одесса" Юрий Кулиш. Фото: "Штурм"

У "Штурма" был опасный момент на 40-й минуте после углового, дважды спас Даскалица. Кондратюк в ответной атаке чуть не удвоил счет, но Погорелый перевел на угловой.

Мишуренко отличается дублем

В начале второго тайма был еще один острый момент у Мишуренко. После прострела с правого фланга он пробил почти в упор, снова вратарь спасает.

На 55-й минуте снова угроза с правого фланга. Кондратюк вырывался к воротам и опасно пробил и снова Погорелый. А через несколько минут Шевчук пробивал по одесским воротам, но пробил выше.

Хозяева продолжали пытаться забить после стандартов, но Саенко не попал в створ ворот.

А на 70-й минуте "титановцы" забили второй раз. Свидерский запрессенгировал соперника в центре поля и перехватил мяч, а Александр Мишуренко вышел лицом к лицу и переиграл вратаря — 0:2.

А на 79-й минуте снова Мишуренко, точно заслуживающий звания лучшего игрока встречи, сбежал со своей половины и отдал прострел на Гузенко, хозяева чудом отбились, на добивании еще был Политило, но не попал.

В итоге 0:2 и подопечные Юрия Кулиша отрываются от конкурентов в борьбе за первое место.

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